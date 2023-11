Golfaajien suosikkikohde Turkki täyttää kaiken tasoisten pelaajien odotukset

Turkki on yksi niistä harvoista kohteista, joista löytyy jokaiselle jotakin – upea luonto, kauniit rannat, rikas historia ja monipuolinen valikoima paikallisia ruokia ja aktiviteetteja. Miellyttävän ilmaston lisäksi Turkki on maailmanlaajuisesti tunnettujen golfkenttäarkkitehtien suunnittelemien viheriöiden ansiosta yksi maailman suosituimmista golfmatkojen kohteista. Erityisesti Antalyan Belekissä on paljon arvostettuja hotelleja ja lomakohteita, jotka ovat tehneet Antalyasta golfin suosikkikohteen.