Diakonissalaitos yhdisti sote-liiketoiminnan palvelut yhteen yhtiöön Rinnekodit Oy:öön

Yhtiöjärjestelyssä yhdistettiin Diakonissalaitoksen säätiössä ollut Rinnekoti-liiketoiminta, Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Caritas Palvelut Oy. Uuden juridisen yhtiön nimi on Rinnekodit Oy ja sen markkinointinimi on Rinnekodit. Muutokset tulevat voimaan 1.11.2023.

”Tavoitteenamme on vastata nykyistä paremmin toimialan haasteisiin ja tarjota kattavasti palveluita hyvinvointialueiden tarpeisiin. Yleishyödyllisenä säätiökonsernina kannattava liiketoiminta on meille ennen kaikkea väline oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Käytämme koko tuloksemme työhön haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksi. Muutoksella lisäämme myös läpinäkyvyyttä tekemällä selkeän juridisen eron Diakonissalaitoksen säätiön yleishyödyllisen toiminnan ja liiketoiminnan välille”, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja

Rinnekodit tuottaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, riippuvuushäiriöisille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Rinnekodit toimii valtakunnallisesti yli 20 paikkakunnalla ja sen asiakkaana on 14 hyvinvointialuetta. Yrityksen liikevaihto on 230 milj. euroa.

”Tulevaisuudessa haluamme kasvattaa muun muassa ikääntyneiden, erityislasten ja -nuorten sekä asunnottomien palvelujamme. Erityiselle osaamisellemme on kysyntää etenkin suurimmissa kaupungeissa. Haluamme olla hyvinvointialueiden kumppanina uudistamassa sote-palveluverkostoa ja tarjota nykyaikaisia koteja arjessa tukea tarvitseville ihmisille”, sanoo Rinnekotien liiketoimintajohtaja Leila Rutanen.

Mukana asiakkaan elämän polulla

Rinnekodit on Diakonissalaitoksen 100 % omistama yritys. Yli 155-vuotiaan säätiön arvot näkyvät vahvasti myös uuden yrityksen toiminnassa. Sekä henkilöstön että asiakkaiden hyvinvointiin panostetaan.

”Jokaisen asiakkaamme elämän polku on omanlaisensa. Meille on erityisen tärkeää, että asiakas tulee kuulluksi ja pääsee itse vaikuttamaan oman palvelunsa sisältöön. Kaiken toiminnan keskiössä on aina ihminen, ja tavoitteemme on luoda jokaiselle ihmisarvoinen elämä. Henkilöstömme on avainasemassa asiakkaidemme hyvän elämän mahdollistamisessa”, Rutanen sanoo.