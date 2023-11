Suomen Jazzliiton Yrjö-palkinto saksofonisti Linda Fredrikssonille – Uusi nuorille muusikoille suunnattu Taimi-palkinto pianisti ja puhallinsoittaja Joonatan Henrikssonille

Suomen Jazzliiton Yrjö-palkintoa on jaettu vuodesta 1967 lähtien ansioituneelle suomalaiselle jazzmuusikolle. Edellisvuosina palkinto on myönnetty trumpetisti Jukka Eskolalle (2022), rumpali Mikko Hassiselle (2021), saksofonisti Timo Lassylle (2020) ja pianisti Riitta Paakille (2019). Tänä vuonna palkinnon sai saksofonisti Linda Fredriksson.

– Linda Fredriksson on noussut yhdeksi aikamme kiinnostavimmista suomalaisista jazzartisteista, jonka omaleimainen ääni ja vahva ilmaisu ovat löytäneet kiitollisia kuulijoita niin kotimaassa kuin ulkomailla, kertoo Jazzliiton hallituksesta koostuvan palkintoraadin jäsen Minnakaisa Kuivalainen tunnustukseen johtaneista perusteista.

– Räjähdysmäisen suosion saanutta soololevyä on edeltänyt vaikuttava ura instrumentalistina, jonka kyvyt noteerattiin kansainvälisestikin. Linda Fredrikssonin musiikki koskettaa yleisöä yli genrerajojen herkästi ja vakuuttavasti, kuvailee Kuivalainen.

Saksofonisti Linda Fredriksson tunnetaan rohkeana improvisoijana sekä omaleimaisena ja raja-aitoja ylittävänä muusikkona. Fredriksson nousi kotimaisen jazzin kirkkaimpiin nimiin viimeistään esikoissooloalbumillaan Juniper (We Jazz Records 2021), joka sai poikkeuksellisen ylistävän vastaanoton niin kriitikoilta kuin yleisöltä. Albumi palkittiin Jazz-Emmalla ja Teosto-palkinnolla vuonna 2022.

Ennen soolouraansa Fredriksson on tullut tunnetuksi mm. Mopon, Superpositionin ja Ricky-Tick Big Bandin riveistä, jonka lisäksi hän on tehnyt yhteistyötä mm. Ultra Bran, Raoul Björkenheimin, Timo Lassyn ja Olavi Uusivirran kanssa.

Soitinopintonsa Fredriksson aloitti 9-vuotiaana alttosaksofonin parissa. Sittemmin hänen soitinrepertuaarinsa on laajentunut kattamaan myös baritonisaksofonin, huilun ja bassoklarinetin. Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi valmistuneen Fredrikssonin tavaramerkkinä pidetään etenkin monipuolista baritonisaksofonismia, joka liikkuu eteerisistä melodioista räiskyvään improvisaatioon.

YRJÖ-TEOKSENA KUVATAITEILIJA JUSSI GOMANIN PINETREE

Yrjö-palkinto on vuosittain vaihtuvan taiteilijan tilausteos. Tänä vuonna taideteos on Pudasjärveltä kotoisin olevan kuvataitelijan, Jussi Gomanin, teos Pinetree (akryyli kankaalle, 2023). Teoksen nimi viittaa Linda Fredrikssonin Juniper-albumiin, joka inspiroi Gomania Yrjö-teoksen luomisprosessissa:

– Pinetree Song -kappale antoi maalaukselle nimen ja värillisen teeman. Maalauksen pohja on ruudutettu, mikä symbolisoi varmaa ja jämäkkää pohjaa vapaalle taiteelle toteutua. Abstrahoidut muodot on sommiteltu maalaukseen kuvaamaan jazzin rytmien monipuolista ja leikkisää, mutta samalla ammattitaitoista ilmaisua, kertoo Goman teoksestaan.

Jussi Goman on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2008. Hänen teoksiaan on mm. Suomen valtion, Helsingin taidemuseon ja Kiasman kokoelmissa. Vuonna 2020 Gomanille myönnettiin Suomen Taideyhdistyksen William Thuring -pääpalkinto.

JAZZLIITON UUSI TAIMI-PALKINTO PIANISTI JA PUHALLINSOITTAJA JOONATAN HENRIKSSONILLE

Jazzliiton uusi vuotuinen Taimi-palkinto myönnetään nuorelle muusikolle, joka kehittää intohimoisesti omaa musiikillista ilmaisuaan. Palkinnolla Jazzliitto haluaa kannustaa nuoria oman äänen rohkeaan etsimiseen ja esille tuomiseen. Kaikkien aikojen ensimmäinen Taimi-palkinto myönnettiin pianisti ja puhallinsoittaja Joonatan Henrikssonille.

– Joonatan Henriksson on kohauttanut suomalaista jazzkenttää taitavalla ja ilmaisuvoimaisella soitollaan jo 11-vuotiaasta alkaen. Hän on esiintynyt konserteissa ja festivaaleilla oman yhtyeensä lisäksi mm. Jukka Perkon ja Kalevi Louhivuoren kanssa, taustoittaa Jazzliiton hallituksesta koostuvan palkintoraadin jäsen Jari Perkiömäki.

– Pianonsoiton ohella Henriksson on keskittynyt soolosoittimena erityisesti klarinettiin, jolla hän hallitsee niin perinteisen kuin modernimman ilmaisun jo nyt korkealla ammatillisella tasolla. On odotettavissa, että ensi kevään abiturientti Henriksson tulee lähivuosina nousemaan merkittäväksi tekijäksi kansainvälistyvässä suomalaisessa jazzkentässä, jatkaa Perkiömäki.

Taimi-palkintoon kuuluu esiintymismahdollisuus kolmella kotimaisella jazzfestivaalilla, jotka vaihtuvat vuosittain. Tämän vuoden palkintokonserttifestivaalit ovat Pori Jazz, Porvoo Jazz ja kouvolalainen InkJazz. Lisäksi Suomen Jazzliitto tarjoaa ensimmäisen Taimi-palkinnon saajalle konsertin Suomen Jazzliiton Jazz-Espa-festivaalilla, joka täyttää ensi kesänä 25 vuotta. Keikkakalenteriaan päivittävä Henriksson iloitsee saamastaan tunnustuksesta:

– Olen erittäin kiitollinen, että minulle on suotu kunnia vastaanottaa ensimmäinen Taimi-palkinto. Suurin unelmani on jättää oma kädenjälkeni suomalaisen jazzin historiaan, ja uskon tämän palkinnon olevan suuri edistysaskel tavoitteeni saavuttamiseksi, Henriksson kertoo.

YLEN VARJO-YRJÖ KONSERTTIJÄRJESTÄJÄ MARITA NYRHISELLE

Yleisradion Jazzradion myöntämän Varjo-Yrjö-tunnustuksen sai Marita Nyrhinen. Hän on perustajajäsen ja keskeinen aktiivi ensi vuonna 40 vuotta täyttävässä Ylistaron Kaukolankylän jazzkerho ry:ssä, joka järjestää jazzkonsertteja Seinäjoen alueella. Nykyisin Jazzsoikoon!-brändin alla toteutettavissa tapahtumissa esiintyy myös nimekkäitä ulkomaisia artisteja. Konserttitoiminnan lisäksi Nyrhinen on elävöittänyt suomalaista jazzkulttuuria jazztoimittajana sekä levy- ja konserttiarvostelijana, aluksi eteläpohjanmaalaisessa Ilkassa ja Satakunnan Kansassa, nykyisin Kulttuuritoimitus.fi -sivustolla.

Tunnustukset jaettiin Tampereella Tullikamarin Pakkahuoneella 3.11.2023. Tilaisuus ja Linda Fredrikssonin konsertti olivat osa Suomen Jazzliiton Valtakunnallisten Jazzpäivien ja Tampere Jazz Happeningin ohjelmistoa.

