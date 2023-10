ÖÖD Hotels laajentaa toimintaansa Suomeen – tavoitteena 60–80 peilimökkiä eri puolille Suomea (Pyhtää, Mikkeli, Naantali, Kuusamo)

ÖÖD Hotels (suomeksi ”yöt”) on erikoistunut rakentamaan ja operoimaan designpeilimökkejä luonnonkauniilla paikoilla ympäri maailmaa. Yritys perustettiin vuonna 2018, kun veljekset Jaak ja Andreas Tiik eivät löytäneet mieleistään majoitusta luonnosta. Nykyään ÖÖD-peilimökkejä on yli kahdessakymmenessä maassa, kolmella eri mantereella. Pyhtään Versso on yrityksen ensimmäinen kohde Suomessa. ÖÖD Hotels suunnittelee tuovansa 60–80 peilimökkiä eri puolille Suomea seuraavien 3–5 vuoden aikana. Yritys etsii yhteistyökumppaneiksi sopivia maanomistajia niin saaristosta, järviseudulta, etelärannikolta kuin Lapista.

– ÖÖD-rakennukset sulautuvat luontevasti monenlaisiin näyttäviin luonnonmaisemiin, joita Suomessa on tarjolla runsaasti. Etsimme aktiivisesti paikallisia maanomistajia, joilla on erityisiä ja helposti saavutettavia maa-alueita, ja olemme kiinnostuneita yhteistyöstä. Tavoitteenamme on, että peilimökit johdattavat vierailijat näihin upeisiin luontokohteisiin. Tiimimme odottaa innolla Suomen ensimmäisen ÖÖD-kohteen valmistumista tänä vuonna, ÖÖD Hotelsin toimitusjohtaja Andreas Tiik kertoo.

ÖÖD Hotelsin investoinnit matkailutoimialalle ovat erityisen tervetulleita, koska ala on kohdannut monia haasteita viime vuosina. Tämä uusi konsepti monipuolistaa luksusretkeilyn majoitustarjontaa ja sopii hyvin Suomeen, koska juuri luontomatkailu on Suomen vahvimpia matkailuvaltteja.

– Ulkomaiset investoinnit ovat tärkeitä Suomelle. On ilahduttavaa, että ensimmäiset ÖÖD Hotelsin investoinnit tulevat juuri Itä-Suomeen, jonne tarvitaan nyt uusia matkailijaryhmiä korvaamaan venäläismatkailijoiden jättämää aukkoa. Invest in Finlandin tehtävänä on auttaa ulkomaisia yrityksiä sijoittumaan ja investoimaan Suomeen. ÖÖD Hotelsille esittelimme Suomen matkailumarkkinaa ja verkotimme heidät alueellisten toimijoiden kanssa eri puolilla Suomea, Invest in Finlandin asiantuntija Kaija Laitinen sanoo.

ÖÖD Hotels panostaa materiaalien paikalliseen hankintaan ja suunnittelee mökkinsä kestämään sääolosuhteita ja aikaa. Peilimökkien rakentamisessa painotetaan vähäistä ympäristövaikutusta, ja ne sulautuvat visuaalisesti ympäristöönsä. Versson saaren talot ovat uusin ÖÖD Hotelsin prototyyppimalli, joka hyödyntää viimeisimpiä innovatiivisia materiaaleja ja tuotteita energiatehokkuuden maksimoimiseksi ja mökkien ympärivuotisen käytön mahdollistamiseksi.

– Mökeissä vältetään kertakäyttöisiä muoveja, käytetään vähän energiaa kuluttavia valaistusratkaisuja ja suositaan paikallisia tuotteita ja palveluita. ÖÖD Hotels pyrkii kunnioittamaan paikallista ympäristöä ja jättää ympäristön luonnontilaan vierailijoiden elämyksen takaamiseksi: luontoa parhaimmillaan ja villeimmillään, Tiik jatkaa.