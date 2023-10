Uudet tutkimukset paljastavat: rakennusalalla asenteet digitalisaatioon luultua positiivisemmat

Pienestä Kuohun kylästä laadukasta lähdevettä maailman huippuravintoloihin 19.6.2023 08:53:02 EEST | Tiedote

Kuohu Artesian Waters on aloittanut pullotetun veden tuotannon Kuohun kylässä Petäjävedellä. Yritys vie kansainvälisille markkinoille laadukasta, suomalaista lähdevettä, jonka tuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöystävällisyyteen. Asiakkaita ovat maailman huippuravintolat ja -hotellit sekä laadukkaan ruoan ja viinin ystävät. Pullotus on aloitettu maaliskuussa 2023, ja tuotannon arvioidaan ensimmäisenä vuonna olevan 500 000 pulloa. Tuotantoa varten on rakennettu täysin uusi tuotantolaitos, joka työllistää alkuvaiheessa 5–8 henkilöä.