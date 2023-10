Tampereen järvi- ja luontomatkailuun etsitään uusia palveluita ideakilpailulla – Palkintona 10 000 euroa

– Kokeilemme nyt ensimmäistä kertaa, saammeko tämänkaltaisella kilpailulla löydettyä uusia ideoita ja potentiaalia Tampereeen matkailun palvelutuotantoon, Visit Tampereen toimitusjohtaja Jari Ahjoharju kertoo.

Ideakilpailu on osa elämystalouden kehitysohjelmaan sisältyvän Tampereen järvi- ja luontomatkailun tiekartan jalkautusta. Tampereen visiona on olla urbaani luontomatkailukaupunki, jossa vetovoimaiset kaupunkielämykset yhdistyvät upeisiin järvi- ja luontoseikkailuihin saumattomasti.

Kilpailulla haetaan tähän tavoitteeseen vastaavia, liiketaloudellisesti toimivia ja skaalautuvia palveluita, jotka vahvistavat Tampereen vetovoimaa järvi- ja luontomatkailukaupunkina. Palvelu voi olla suunnattu matkailijoiden lisäksi esimerkiksi yritysryhmille tai tapahtuma- ja kongressikävijöille.

– Tampereen elämystalouden kehityksen näkökulmasta on tärkeää, että järvi- ja luontomatkailun palvelutarjonta monipuolistuu palvelemaan kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita. Haluamme tällä kilpailulla kannustaa eri tahoja ideoimaan uusia asiakaslähtöisiä ja inspiroivia konsepteja, visioi elämystalouden kehitysohjelmaa koordinoiva Maiju Viiki Tampereen kaupungilta.

Kilpailu on suunnattu ensisijaisesti matkailualan yrityksille. Yrityksen ei tarvitse olla paikallinen osallistuakseen, tärkeintä on hyvä konsepti ja valmius toteuttaa se Tampereella. Takaraja ehdotusten jättämiselle on 30.11.2023.

Kilpailun toteuttajien kokoama valintaraati arvioi ehdotukset ja valitsee voittajan vielä tämän vuoden puolella. Tärkeitä kriteerejä liiketaloudellisen elinkelpoisuuden ja asiakaspotentiaalin lisäksi ovat sesongin laajentaminen, kestävyys ja esteettömyys sekä digitaalinen ostettavuus. Ennen kaikkea haetaan kuitenkin jatkuvuutta eli palvelua, josta syntyy pysyvä valttikortti Tampereen ja Pirkanmaan järvi- ja luontomatkailuun.