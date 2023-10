Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä: Gazan humanitaarinen katastrofi vaatii nopeita toimia

Lähi-idän tilanne on erittäin vakava ja vaarassa eskaloitua. Siviiliväestöön kohdistuu silmitöntä väkivaltaa ja koston kierre uhkaa levitä yhä laajemmaksi. Hamasin tekemät, raakalaismaiset terroristi-iskut Israelissa ovat tuomittavia. Israelilla on oikeus puolustautua ja puolustaa kansalaisiaan ja sen on pitäydyttävä kansainvälisen oikeuden puitteissa. Tilanne on kyettävä ratkaisemaan viime kädessä diplomatian keinoin, kansainvälistä oikeutta kunnioittaen. Siviiliväestöä tulee suojella kaikissa tilanteissa.

Juuri nyt Gazan humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen ja heikkenee jatkuvasti. Alueella asuu yli kaksi miljoonaa ihmistä, joista lähes puolet on lapsia. Iskuissa kuolleita on tuhansia ja uhriluku kasvaa päivittäin sotatilan jatkuessa. Ruoan, lääkkeiden, veden ja polttoaineen jakelu Gazaan on sallittava välittömästi. Humanitaarinen kriisi on täysin akuutti ja väkivallasta on pidättäydyttävä, jotta siviiliväestöä voidaan suojella ja avustuskuljetusten perillepääsy varmistaa.

Suomen hallituksen on toimittava osana EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä kaikin keinoin humanitaarisen katastrofin ratkaisemiseksi ja konfliktin eskaloitumisen estämiseksi ja myöntää nopeasti humanitääristä lisätukea alueelle. Pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla väkivallan ja koston kierteen pysäyttäminen: pysyvän ja kestävän rauhan saavuttamiseksi on tuettava neuvottelutietä palestiinalaisten ja Israelin välillä kahden valtion mallin edistämiseksi.