Suosittujen Rainbow-pähkinöiden pussit uudistettiin – muovia kuluu jopa 30 % vähemmän

Viime vuoden aikana muovia vähennettiin yhteensä 18 S-ryhmän oma merkki -tuotteen pakkauksessa. Mahdollisuuksia pakkausmateriaalien vähentämiseksi on selvitetty myös tänä vuonna. Tuoreimman muutoksen asiakkaat voivat pian huomata S-ryhmän ruokakauppojen (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku) pähkinähyllyillä.

Neljän Rainbow-pähkinätuotteen pakkauksissa muovia on pystytty vähentämään 29–30 % pakkausta kohden. Tällä muutoksella muovia säästyy arviolta yhteensä 2400 kiloa vuodessa. Lisäksi pakkausten muovilaatu vaihdettiin vaikeasti kierrätettävästä yhdistelmämuovista niin kutsuttuun monomuoviin, jonka kierrätyskelpoisuus on parempi. Uudet pakkaukset korvaavat aiemmin käytetyn pakkauksen rullaavasti marraskuusta alkaen.

”Olemme S-ryhmässä sitoutuneet kansalliseen muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskevaan green deal -sopimukseen. Sopimuksen taustalla on EU:n kertakäyttömuovidirektiivi eli tuttavallisemmin SUP-direktiivi. Tämä pähkinäpusseihin tehty muutos on yksi konkreettinen esimerkki sitoumuksen piiriin kuuluvista toimenpiteistä, joilla vähennämme muovin käyttöä pakkauksissamme”, kertoo S-ryhmän marketkaupan vastuullisuuspäällikkö Anni Loukaskorpi.

Pakkausuudistuksia tehdään yhdessä tavarantoimittajien kanssa

S-ryhmälle yhteistyö tavarantoimittajien kanssa on avainroolissa.

”Järjestimme keväällä tilaisuuden kestävästä pakkaamisesta ja oli ilo huomata, että aihe kiinnosti lähes 300 S-ryhmän tavarantoimittajaa. Meille on tärkeää, että tavarantoimittajamme tietävät tavoitteistamme, jotta voimme yhdessä tuoda markkinoille ympäristön kannalta kestävämpiä pakkauksia. Pakkausten kierrättämisessä myös meillä kaikilla kuluttajilla on keskeinen rooli. Suomessa vain noin 30 % muovipakkauksista kierrätetään, kun EU:n kierrätystavoite vuodelle 2025 on 50 %. Kannustammekin ihan kaikkia lajittelemaan pakkaukset kierrätykseen”, Loukaskorpi sanoo.

Pakkausuudistuksilla tähdätään myös kierrätysraaka-aineen käytön lisäämiseen. Kierrätysmuovia hyödynnetään tavanomaisen neitseellisen muovin sijasta jo yli 100 S-ryhmän oma merkki -tuotteen kuluttajapakkauksessa. Esimerkiksi Rainbow-pyykinpesuainepakkauksissa raaka-aineena on hyödynnetty kierrätysmuovia jo useamman vuoden ajan.

S-ryhmä mukana kansainvälisessä muovisitoumuksessa jo viiden vuoden ajan

Kansainvälisen Ellen MacArthur -muovisitoumuksen tuorein raportti julkaistiin 31.10. Raportin mukaan sitoumuksessa mukana olevat yritykset ovat saaneet aikaan merkittäviä parannuksia. Esimerkiksi kierrätysmuovia on saatu lisättyä ja monien ongelmallisten muovien käyttöä on vähennetty. S-ryhmä allekirjoitti sitoumuksen vuonna 2018.

Raportin mukaan huolestuttavaa kuitenkin on, että 80 % muovipakkausalasta ei ole mukana sitoumuksessa, ja näiden toimijoiden osalta säätiö arvioi positiivisen kehityksen olevan merkittävästi hitaampaa kuin sitoumuksessa mukana olevilla. Raportti peräänkuuluttaakin lisää kunnianhimoisia toimia, jotta muovijätteen aikaansaama saastuminen saadaan loppumaan. Raportin mukaan tarvitaan sekä sääntelyä että yritysten omia aktiivisia toimia muovin kestävän käytön edistämiseksi.