Äitien menestyvällä paikkabisneksellä uusi vetäjä

FabPatch Oy:n tarina lähti liikkeelle pyykkikoneiden ääreltä 2500 euron omalla pääomalla. Viidessä vuodessa yritys on kasvanut kannattavasti ja vastuullisesti. Kotimaassa valmistettuja FabPatch Vaatelaastari tekstiilipaikkoja on syyskuuhun 2023 mennessä myyty jo yli 1,5 miljoonaa kappaletta.



KM Jetta Liukkonen on toiminut FabPatch Oy:n toimitusjohtajana sen ensimmäiset viisi vuotta. Keväällä 2023 yritys teki Liukkosen johdolla kasvuloikan, jolloin mukaan lähti joukko sijoittajia kasvua tukemaan. Yritys aloitti myös kansainvälistymistä voimakkaasti buustaavan Business Finlandin NIY (Nuoret Innovatiiviset Yritykset) -hankkeen 1.8.2023. Toimitusjohtajuus on siirtynyt 1.11.2023 TaM Taija Sailiolle, joka Liukkosen tavoin on myös yksi yrityksen perustajista. Jetta Liukkonen jatkaa yrityksen hallituksessa, sekä kehitysjohtajana.



Sailio on aiemmin toiminut FabPatch Oy:llä muotoilu- ja operatiivisena johtajana. “Kiertotalouden yritykset ovat toimintavuosiemme aikana nousseet marginaalista varteenotettaviksi bisneskumppaneiksi ja EU-strategioiden keskiöön. On ollut kunnia päästä edistämään aitoja kiertotalouden tekoja sekä omassa yrityksessämme että brändikumppaniemme kanssa. Toimitusjohtajan kapula on ilo ottaa vastaan hyvin valmistellun kasvun kynnyksellä” Sailio kertoo.



FabPatch Oy, (entinen Oikiat Design Oy)



• perustettu 2018

• toimiala: Tekstiilipalvelut. Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus

• toimistot Oulussa ja Helsingissä

• liikevaihto 579 000 (2022)

• tiimin koko 7

• 30 brändikumppania

• 750+ jälleenmyyjää ja oma verkkokauppa



FabPatch™ Vaatelaastari®



• hankaamalla kiinnitettävä tekstiilipaikka

• valmistetaan Suomessa

• lukuisia variaatioita erilaisiin korjaustarpeisiin

• materiaalit, värit, kuosit ja muodot kustomoitavissa