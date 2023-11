Perheyrittäjät ovat alueisiin sitoutuneita, usein moninkertaisia kasvuyrittäjiä

Valinnoillamme on väliä – Yrittäjän päivää vietetään 5.9. 4.9.2023 10:06:25 EEST | Tiedote

Valtakunnallista Yrittäjän päivää on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997 alkaen. Sen takana on Yrittäjän päivä -säätiö, jonka toiminnan tarkoituksena on yrittäjätoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden arvostuksen edistäminen.