Kansainvälisen markkinoinnin ja digitaalisten palveluiden konkari vahvistamaan Eilakaisla-konsernin hallitusta

Juho Wallenius, VP Marketing & Digital Sales, EUROWAG, on kokenut hallitusammattilainen, jolla on kokemusta perheyritysten toiminnasta ja hallitustyöskentelystä. Walleniuksella on yli 20 vuoden tausta markkinoinnin, myynnin ja brändäyksen parista. Osaamista hänelle on kertynyt useilta toimialoilta kansainvälisesti.

”Juho tuo mukanaan meille erityisen arvokasta brändi- ja markkinointiosaamista henkilöstöpalvelualan ulkopuolelta. Hänen kansainvälinen markkinoinnin ja digitaalisten palveluiden kokemuksensa auttaa meitä viimeistelemään ja toteuttamaan omaa kasvusuunnitelmaamme", perustelee Eilakaisla-konsernin toimitusjohtaja Antti Soro.

"Eilakaislan ikoninen ja tunnettu brändi, erinomainen asiakas-, työnhakija- ja työntekijäkokema sekä sitoutunut omistaja mahdollistavat uusien liiketoiminta-alueiden ja -palveluiden lanseeraamisen rohkeasti ja nopeasti. Nämä asiat saivat minut ottamaan haasteen vastaan ja koen olevani etuoikeutettu, kun pääsen sekä viimeistelemään, että toteuttamaan kasvustrategiaa yhdessä operatiivisen johdon kanssa", kertoo Juho innostuneena.

Eilakaislan hallituksen jäseninä jatkavat hallituksen puheenjohtaja Tom Kaisla sekä hallituksen jäsenet Soili Suonoja ja Antti Rantalainen.