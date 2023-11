Miesten tahattomasta lapsettomuudesta ja toiveesta isyyteen ei puhuta tarpeeksi.

Lapsettomuussuru kulkee mukana koko elämän 19.10.2023 10:12:53 EEST | Tiedote

Yksi viidestä lasta toivovasta kohtaa tahattoman lapsettomuuden Suomessa. Joskus lapsettomuuspolku johtaa lopulliseen lapsettomuuteen, eli tilanteeseen, jossa perheeseen ei saada yhtään lasta. Lapsitoiveesta luopuminen on koko elämän mittainen kriisi ja kasvutarina. Lapsettomien yhdistys Simpukan viesti on, että elämä ilman lastakin on hyvää ja arvokasta. Simpukan lopullisesti lapsettomien SYKE-verkosto juhlii 10-vuotista vertaistukimatkaansa 23.–28.10.