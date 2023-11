Veden kosketus - kuinka näkövammainen valokuvaaja näkee maailman?

Veden kosketus pohtii, näemmekö oikeasti asioita vai ohitammeko ne itsestäänselvyyksinä. Entä kuinka näkövammainen aistii ympäristönsä - tai kuvataiteen? Onko näkövammaisilla pääsyä niihin tunnekokemuksiin, joita kuvataide parhaimmillaan tarjoaa?

Näyttelyn teokset ovat luontokuvia, jotka on toteutettu kohokuvina. Kokko sekoittaa erilaisia kuvaustyylejä ja tekee kuvaajana omintakeisia ratkaisuja valitessaan aiheita, näkökulmia sekä muita visuaalisen kerronnan keinoja. Samalla hän rakentaa moniaistisen elämyksen ottaen huomioon erilaiset ihmiset.

Kauneus on katsojan sormissa

Kohokuva tuo näkövammaisille mahdollisuuden tutustua kuviin uudella tavalla, koskettaa ja tuntea kuvan muodot. Kohokuva haastaa katsojansa aistimaan, havaitsemaan, tuntemaan ja koskettamaan.

Kohokuva loistaa väreissä

Kuohupaperille tulostetussa värillisessä kohokuvassa vain kuvan mustat alueet kohoavat, jolloin kuvan muotoa voidaan selvittää tunnustelemalla sen pintaa. Luontokuvassa kohoava elementti tuo kuvaan kolmiulotteisuutta lisäten sen tunnelmaa ja tuoden katsojalle aivan uuden mahdollisuuden aistia kuva.

Tiettävästi Tero Kokko on ensimmäinen vammainen, joka on koskaan saanut apurahaa Finnfotolta. Hän on saanut apurahaa kahteen aikaisempaan näyttelyynsä, ja Veden kosketus -näyttelyyn Finnfoto kaksinkertaisti apurahansa.

– Minusta on sanottu, että sekoitan täysin erilaisia asioita yhteen ja luon jotain uudenlaista. Onkin kiinnostavaa, mitä ajatuksia, aistimuksia ja tunteita kuvat katsojissa herättävät, Tero Kokko pohtii.

Veden kosketus -valokuvanäyttely 2.11.–19.11.2023 Iiris-keskuksen aula Galleriassa https://www.omat.fi/veden