Charles Sandisonin valotaidetta Tampereen taidemuseoon keväällä 2024

Sandison toteuttaa sisä- ja ulkotiloihin tietokonepohjaisia valoinstallaatioita, videoprojisointeja, jotka yhdistävät sanoja, symboleja ja liikettä. Niissä sanat vaeltavat pimennetyissä huoneissa tai rakennusten ulkoseinillä. Ne elävät ja vuorovaikuttavat keskenään. Sanat eivät muodosta lauseita, mutta silti niiden voimakas emotionaalinen lataus tempaa katsojat tai pikemminkin kokijat otteeseensa. Näyttelyvieraat kokevat olevansa ikään kuin avaruusmatkalla, jossa liikutaan keskellä sanojen universumia, kaaoksen ja järjestyksen rajamailla. Sandisonin teosten sanavalikoima ei ole sattumanvarainen. Hän on käsitellyt teoksissaan evoluutiota, biologiaa, genealogiaa, genetiikkaa, keinoälyä ja erityisesti kieltä. Tampereen taidemuseon näyttelyn teema paljastetaan vasta näyttelyn avautuessa. Sandison kuvaa työskentelyään näin:

Koen tärkeäksi tuntea itseni vapaaksi, lähes abstraktien ekspressionistien tapaan. Ilmaisen itseäni tietokonekoodeilla ja algoritmeilla (kuin siveltimenvedoilla) – puolittain tietoisesti, reagoiden näyttelytilaan. Unelmoiden koodeilla. Koodi löytää oman tiensä maailmaan.

Haluan käyttää tekniikkaa puhtaalla tavalla, raa’asti ja kaoottisesti, vaikka kyse onkin monimutkaisesta digitaalisesta teknologiasta.

Charles Sandison on opiskellut Glasgow School of Art -taidekoulussa Skotlannissa vuosina 1988–93. Sandison on ollut mukana mm. Venetsian biennaalissa 2001, Ars-näyttelyssä 2006 ja Singaporen biennaalissa 2011. Sandisonin yksityisnäyttely oli 2008 esillä Pariisin Musée d'Orsayssa, ja 2007 Rooman uusi nykytaiteen museo kutsui hänet tekemään teoksen Forum Romanumille. Sandisonin videoinstallaatioita on esitelty sisä- ja ulkotiloissa ympäri maailmaa, mm. Clevelandissa ja Denverissä USA:ssa; Sao Paulossa Brasiliassa; Roomassa, Madridissa, Lanzarotella, San Sebastianissa, Pariisissa, Lontoossa ja Tukholmassa. Hänen teoksiaan on mm. seuraavissa kokoelmissa: MNCARS, Madrid ja MUSAC, León, Espanja; Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki; Kunstmuseum Bonn, Saksa; Le Centre national des arts plastiques, Fonds national d'art contemporain, Ranska; Denver Art Museum, USA; Le Musée d’art Contemporain de Montréal, Québec, Kanada; The CB Collection, Roppongi, Tokio, Japani. Sandison on vieraileva professori Le Fresnoyn kulttuurikeskuksen taidekoulussa Lillessä Ranskassa, ja hän on luennoinut Sorbonnessa Pariisissa. Sandison voitti Ars Fennica -palkinnon vuonna 2010. Hän muutti Suomeen 1995.

Samanaikaisesti Charles Sandisonin näyttelyn kanssa museon ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa järjestetään jo aiemmin julkistettu toisen pirkanmaalaisen taiteilijan Tuula Lehtisen laaja retrospektiivinen näyttely With Pleasure.



CHARLES SANDISON

24.2.─5.5.2024

Tampereen taidemuseo