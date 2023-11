Julkaisuvapaa 7.11.2023 klo 12.40: Pohjois-Pohjanmaan järjestötekopalkinto Oulun Rantasaunaseura ry:lle

Vuoden 2023 saunan kulttuuritoiminta on keskittynyt saunateeman ympärille ja syventänyt kävijän elämyksiä. Kesän Sauna on luonut monimuotoisen yhteisön Ouluun. Toiminta on rajoja rikkovaa ja siinä toteutuu esimerkillisellä tavalla vuoden teema kulttuuria yllättävissä yhteyksissä. Oulun Rantasaunaseura ry on osoittanut ainulaatuista yhteistyötä ja talkoohenkeä. Talkoissa on mukana monen ikäisiä oululaisia ja myös kansainvälisiä talkoolaisia.

Kesän Sauna on oululainen ilmiö, joka yhdistää luontevasti eri-ikäiset, paikalliset ja kansainväliset kävijät. Vuonna 2023 saunojia on ollut yli 14 000 ja kymmenen toimintakesän aikana saunojia on ollut noin 75 000 yli 70 eri maasta.

On hienoa saada tunnustusta tekemästämme työstä oululaisen saunakulttuurin eteen. Kunnia kuuluu ehdottomasti mahtavalle talkooporukallemme, jota ilman Kesän Sauna ei pyörisi. Kesän Sauna palaa Oulujoelle taas tulevana suvena, mutta ennen sitä jatkamme työskentelyä ympärivuotisen saunan saamiseksi Tuiran uimarannalle, kertoo Oulun Rantasaunaseuran hallituksen puheenjohtaja Jussi Pöllä.

Maanantaina 7.11.2023 Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä luovutettavan palkinnon vastaanottavat puheenjohtaja Jussi Pöllä, tuottaja Katri Tenetz ja yhdistysaktiivi Niina Jortikka. Palkinto jaetaan viidennen kerran ja sen luovuttavat Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo ja järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Esa Aunola.

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi syyskuussa ehdotuksia Pohjois-Pohjanmaan vuoden järjestöteoksi 2023. Ehdotuksia tuli kaikkiaan 22, joista Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus valitsi palkinnon saajan kokouksessaan 18.10.2023.

