Hartelan rakentaman Astra-kampusrakennuksen peruskivi muurattiin tänään Turussa

Åbo Akademin kampusalueella Tähtikortteliin rakentuva Astra-kiinteistö korvaa Gadolinia-kiinteistön osoitteessa Porthaninkatu 3–5. Rakennustyöt ovat alkaneet tänä syksynä ja rakennus valmistuu syksyllä 2025.

Astra-kampusrakennuksesta tulee Åbo Akademin opiskelijoiden ja henkilökunnan kohtaamispaikka. Astrassa tullaan tarjoamaan muun muassa tuki- ja kirjastopalveluita, ja siellä tulee olemaan ravintola, kahvila sekä tiloja opetusta, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua varten. Rakennusta tulee käyttämään myös Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Astrasta suunnitellaan myös turkulaisten kohtaamispaikka, jonka auditorio tarjoaa hienot puitteet esimerkiksi konferensseille. Myös ryhmätiloja vuokrataan ulkopuolisille.

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa neljän tähden RTS-sertifikaatti, joka huomioi Suomen olosuhteet ympäristöasioiden näkökulmasta.

"On ratkaisevaa, että rakentamisessa otetaan vastuu ympäristöstä ja yhteiskunnasta, ja me Åbo Akademin säätiössä haluamme olla edelläkävijöitä tässä suhteessa. Tavoitteenamme on luoda Astraan parhaimmat tilat oppimiselle ja opetukselle, samalla kun minimoimme ympäristövaikutukset. Myös alihankkijoiden on sitouduttava hiilineutraaleihin suunnitelmiin”, Åbo Akademin säätiön kiinteistöpäällikkö Mika Soinio kertoi.

"Astrassa rakennetaan kestävää pohjaa tulevaisuuden koulutukselle. Projekti on saanut vahvan startin, ja toistaiseksi emme ole kohdanneet suuria yllätyksiä, vaikka työmaa sijaitsee vaativassa ympäristössä Turun tuomiokirkon naapurissa. Kaikki tähänastiset haasteet on ratkaistu aktiivisessa vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa", kertoo Hartela Länsi-Suomen aluejohtaja Lauri Piitari.

Peruskivenmuuraustilaisuudessa kuultiin muun muassa Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfeltin, Turun pormestari Minna Arven, Åbo Akademin säätiön hallituksen puheenjohtaja Stefan Wallinin ja toimitusjohtaja Lasse Svensin sekä Hartelan Lari Malliuksen puheet sekä kuoromusiikkia.

Astra lyhyesti:

Astra valmistuu syksyllä 2025

Rakennukseen muuttaa muun muassa Åbo Akademin yhteiskuntatieteet

Hankkeen kokonaisala on 13 382 m 2

Hankkeen tavoitteena on neljän tähden RTS-luokitus

Sigge Arkkitehtien korkeatasoinen arkkitehtuuri, pääsuunnittelijana Pekka Mäki



Havainnekuva: Sigge Arkkitehdit