Kollegiaalisesta toiminnasta ja opetuksesta palkittu Juha Grönroos: ”Jokainen kohtaaminen nuorten kanssa tuo virtaa myös minulle"

Kirurgian professori ja kirurgian oppiaineen esihenkilö Juha Grönroos Turun yliopistosta on ehtinyt opettamaan 26 opetusvuotensa aikana useita tuhansia tulevia lääkäreitä ja yli sataa tulevaa kirurgia. Hän toimii myös ylilääkärinä Turun yliopistollisen keskussairaalan vatsaelinkirurgian ja urologian tulosryhmässä. Hän on aloittanut työuransa Tyksissä vuonna 1989 ja toiminut laaja-alaisesti esihenkilönä jo 20 vuotta.

Grönroosin tuottelias ura tutkijana on poikinut yli 200 tieteellistä artikkelia. Sen ohella hän on toiminut useiden kymmenien väitöskirjaoppilaiden ohjaajana, vastaväittäjänä tai esitarkastajana. Hän kertoo intoa riittävän edelleen:

”Olen yhtä innostunut kuin silloin alussa – jokainen kohtaaminen nuorten kanssa tuo kosolti virtaa myös minulle!”

Monipuolinen osaaminen ei ole jäänyt huomiotta. Grönroos on palkittu vatsatautien tutkimuksen ja hoidon kehittämisestä ja hänet on kutsuttu maailman 60 kirurgivaikuttajan joukkoon International Surgical Groupiin (ISG).

Ystävällinen ja innostava profession esimerkki nuorille kollegoille

Grönroos kerää tunnustusta erityisesti kollegiaalisuutta vahvistavasta toiminnastaan ja sitoutumisestaan opetukseen. Hän osallistuu aktiivisesti nuorten lääkärien ja kandidaattien koulutukseen, toimien ystävällisenä ja innostavana profession esimerkkinä nuorille kollegoille, palkinnon perusteluissa todetaan.

”Innostavana opettajana toimiminen on omassa työtehtävässäni kovin helppoa, kun saan toimia unelma-ammatissani, kirurgian professorina. Joka päivä kohtaan ja opetan erittäin motivoituneita lääketieteen opiskelijoita, erikoistuvia lääkäreitä ja väitöskirjaoppilaita, jotka omalla osaamisellaan, tiedonjanollaan ja uteliaisuudellaan haastavat myös minua, ei vain kirurgiassa vaan koko lääketieteessä,” Grönroos kertoo.

Kymmenen vuotta Turun yliopiston professorina toiminut Grönroos on tällä hetkellä kirurgian oppiaineen vastuuprofessori. Hän on toiminut 4 vuoden ajan Turun lääketieteenkandidaattiseuran Wanhimpana käyttäen runsaasti aikaansa lääketieteen opiskelijoiden hyväksi ja edistänyt sukupolvi- ja erikoisalarajat ylittävää kollegiaalisuutta.

”Kun tulee palkituksi kollegiaalisuudesta, on se varmasti parasta, mitä lääkäri voi kokea. Olen hyvin otettu ja kiitollinen, ja selvää on, että tämä on arvokkain työelämäpalkintoni”, Grönroos kommentoi.

Lisäksi palkinnon perusteluissa kiitellään Grönroosin roolia turkulaisen lääketieteen tutkimuksen aseman edistäjänä: professori Paulina Salmisen ja Juha Grönroosin johdolla tehty umpilisäketulehdusta käsittelevä ensimmäinen APPAC (Appendicitis Acuta) -tutkimus (2015) palkittiin 2010-luvun JAMA (Journal of the American Medical Association) -lehden julkaisuista kaikkein vaikuttavimpana eurooppalaisena julkaisuna kliinisen lääketieteen alalla ja kirurgian alalla globaalistikin.

Juha Grönroos