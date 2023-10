Nimitys: Petri Kettunen on Salibandyliiton uusi huippu-urheilujohtaja

Petri Kettusella, 52, on vahva kokemus ja osaaminen salibandyn valmennus- ja huippu-urheilutoiminnasta. Salibandyliitto ja sen huippu-urheilujohtajankin pesti ovat Kettuselle tuttuja. Hän on toiminut Salibandyliiton Itä-Suomen aluevastaavana (1997-2006), valmennuspäällikkönä (2008–2010) ja huippu-urheilujohtajana (2015-2017).

Toinen merkittävä työnantaja Kettusen työuralla on ollut Itä-Suomen Liikuntaopisto (ISLO), jossa hän on työskennellyt ammattivalmentajien opettajana sekä valmennuskeskusvastaavana. ISLO:n palveluksessa Kettunen on ollut kolmeen eri otteeseen (2006-2008, 2010-2015 ja 2018-2023).

– Salibandy ollut intohimoni 37 vuoden ajan. On hienoa päästä tuomaan oma ammattitaito ja osaaminen salibandyn kehittämiseen yhdessä toimihenkilöiden ja seurojen kanssa. Olen tietenkin positiivisesti yllättänyt ja tyytyväinen, että minut valittiin, Petri Kettunen kommentoi.

Kettusen ura salibandyvalmentajana hakee vertaistaan. Hän on toiminut Suomen miesten maajoukkueessa sekä päävalmentajana että valmennustiimin jäsenenä. Päävalmentajana Kettunen luotsasi Suomen MM-kultaan 2016 Riiassa. Apuvalmentajan roolissa hän pääsi juhlimaan maailmanmestaruutta kotikisoissa 2010.

Vuodet 2017-2022 Kettunen työskenteli Tshekin miesten maajoukkueen päävalmentaja ollen samalla mukana maan salibandyn huippu-urheilun kehitystyössä. Valmennusuralta löytyvät myös pestit Sveitsissä vuosina 1996-1997 ja 2000-2001.

Kotimaisella seurajoukkuetasolla joensuulaislähtöinen Kettunen on valmentanut Joensuun Josban liiga- ja juniorijoukkueita yhteensä yli kymmenen vuoden ajan (1991-1999, 2002-2003 ja 2006-2008).

– Meillä oli tehtävään useita erinomaisia kandidaatteja, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta toteaa.

– Kettusen monipuolinen kokemus huippusalibandystä oli kuitenkin vertaansa vailla. Edellisen kerran jälkeen reppuun on tarttunut valtavasti osaamista ja näkemystä, jotka nyt saadaan suomalaisen huippusalibandyn käyttöön.

Salibandyliiton edellinen huippu-urheilujohtaja Jarkko Rantala irtisanoutui tehtävästään kesällä ja siirtyi valmentajaksi Sveitsiin. Rantala johti liiton huippu-urheilusektoria vuodet 2017-2023.

– Kiva hypätä nyt suomalaisen salibandyn kelkkaan, nähdä mitä täällä on tehty ja pohtia, miten voidaan jatkossa mennä eteenpäin. Vaikka olen nähnyt salibandyn huippu-urheilua kolmessa eri maassa, tähän tilanteeseen hyppään suomalaisen salibandyn ytimen ulkopuolelta ja tuon toivottavasti uutta näkemystä, Kettunen kommentoi ja kiittää samalla edeltäjäänsä hyvin tehdystä työstä.

Huippu-urheilujohtaja vastaa tehtävässään Salibandyliiton huippu-urheilusektorin taloudesta, maajoukkuetoiminnan linjauksista ja ohjauksesta, Salibandyliiton valmennuslinjasta, huippu-urheilusektorin alueellisen toiminnan kehittämisestä, salibandyn pelaajapolun toteutuksesta, yhteistyöstä Salibandyliiton strategisen kumppanin Eerikkilän Urheiluopiston kanssa sekä suomalaisen ja kansainvälisen huippusalibandyn kehittämisestä. Huippu-urheilujohtaja on myös Salibandyliiton johtoryhmän jäsen.