Väitös: Kansainvälinen työkokemus voi antaa urallesi lisäpotkua

– Globaali työkokemus ei ole pelkkä trendi, vaan uran piristysruiske. Kun työskentelet ulkomailla, et saa vain palkkaa, vaan myös rikkaan elämänkokemuksen, sanoo Rodrigo Mello, joka väittelee Vaasan yliopistossa perjantaina 3. marraskuuta.

Mellon kansainvälisen henkilöstöjohtamisen alan väitöskirjassa tutkittiin ulkomailla työskennelleiden ekspatriaattien uramenestystä kansainvälisten työkokemuksien jälkeen. Aineisto kerättiin vuonna 2020 suomalaisilta ekspatriaateilta, jotka olivat työskennelleet ulkomailla vuosina 2015–2016.

Miten työskentely toisessa maassa voi vauhdittaa uraa?

Mellon tutkimus antaa kattavan kuvan kansainvälisten työkokemusten vaikutuksista urakehitykseen.

– Ulkomaille lähteminen ei muuta vain osoitettasi, vaan se muuttaa sinua henkilönä. Ulkomailla työskentely muuttaa näkökulmaasi menestykseen, hioo ammatillista identiteettiäsi ja avaa aivan uuden maailman uramahdollisuuksille. Se saattaa myös herättää elinikäisen intohimon kansainvälistä elämäntapaa kohtaan, Mello sanoo.

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että ulkomailla karttuneet taidot voivat lisätä ekspatriaatin vetovoimaa työmarkkinoilla. Henkilöt, jotka palaavat kotiin pitkäaikaisen kansainvälisen työkokemuksen jälkeen, ovat jopa helpommin työllistettävissä kuin ne, jotka jatkavat kansainvälistä uraansa keskeytyksettä. Tämä osoittaa, että kansainvälinen työkokemus parantaa työllistettävyyttä paitsi kansainvälisillä työmarkkinoilla myös kotimaisilla työmarkkinoilla eri puolilla maailmaa.

Tutkimuksen mukaan uramenestyksen kannalta merkittävää on yksilön ja työn yhteensopivuus sekä yksilön mukautumiskyky erilaisissa uratilanteissa.

– Päädytpä takaisin kotimaahasi tai lähdet uudelleen ulkomaille, seuraavan työpaikkasi tulisi sopia hyvin yhteen hankkimiesi monipuolisten taitojen ja uusien näkökulmiesi kanssa. Lisäksi kyky mukautua erilaisiin uratilanteisiin ja työtehtäviin on välttämätöntä kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Mellon mukaan sekä organisaatiot että yksilöt hyötyvät ymmärtäessään ulkomailla työskentelyn intensiivisenä oppimiskokemuksena.

– Aikakaudella, jota leimaa "sota lahjakkuuksista" ja jossa tehokas osaavan työvoiman hallinta on olennaista kilpailussa pärjäämiseksi, on ratkaisevaa ymmärtää, miten ulkomaisten työntekijöiden uramenestystä voidaan parantaa.

Väitöskirjasta oppia sekä yrityksille että yksilöille

Mellon väitöstutkimus toimii tiekarttana yrityksille, yksityishenkilöille ja julkishallinnon toimijoille. Yrityksille se tarjoaa suunnitelman sopivien henkilöiden valitsemiseksi kansainvälisiin tehtäviin. Kansainvälisestä urasta kiinnostuneille henkilöille tutkimus toimii oppaana oman uran hallintaan, mikä puolestaan lisää itseluottamusta ottaa harkittuja urariskejä. Lisäksi julkishallinto voi hyödyntää tutkimusta räätälöidessään politiikkoja, joilla houkutellaan ja pidetään kiinni korkeasti koulutetuista ulkomaalaisista osaajista sekä suomalaisista osaajista ymmärtämällä paremmin työtyytyväisyyteen ja uramenestykseen vaikuttavia tekijöitä.

– On tärkeää huomata, että ulkomailla työskentelevien odotukset menestykseen liittyen kehittyvät ajan myötä. Tutkimus antaakin suosituksia kansainvälisten urien hallintaan koko elinkaaren ajaksi, sanoo Mello.

Väitöskirja

Mello, Rodrigo (2023) Pathways to Triumph: Antecedents and Outcomes of Expatriate Careers Success. Acta Wasaensia 473. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf

Väitöstilaisuus

M.Sc. Rodrigo Mellon väitöstutkimus “Pathways to Triumph: Antecedents and Outcomes of Expatriate Careers Success” tarkastetaan perjantaina 3.11.2023 klo 12 Vaasan yliopiston salissa F118 (Fabriikki).



Väitöstilaisuuden seuraaminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta: (Zoom, salasana: 761693)

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jaime Bonache (Universidad Carlos III de Madrid) ja kustoksena professori Vesa Suutari. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Lisätiedot

Rodrigo Mello, puh. 050 471 3680, sähköposti: rodrigo.mello.fin(@)gmail.com

Rodrigo Mello on kotoisin Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon strategisen markkinoinnin alalla Fundação Getúlio Vargasissa (FGV) Rio de Janeirossa. Lisäksi hän on tehnyt kansainvälisen liiketoiminnan maisterin tutkinnon Kölnissä sijaitsevassa CBS International Business Schoolissa. Rodrigo on suorittanut tohtoriopintonsa Vaasan yliopistossa. Hänet valittiin yhdeksi Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitusta saaneen GLOMO-hankkeen tohtorikoulutettavista. Mellolla on myös työkokemusta monikansallisista yrityksistä kuten Anheuser-Busch InBevistä ja Lanxessista.