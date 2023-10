Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 31.10.2023

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 31.10. päätöstiedote on julkaistu kaupungin verkkosivuilla

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi muun muassa Suutarilan kirjaston ja nuorisotilan tarveselvityksen. Lautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja asukkaiden näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistaa tilojen kokonaistaloudellisuus.



Lisäksi lautakunta kannatti kaupunginhallitukselle seuraavaksi menevää lainahakemusta, joka koskee Urheiluhallit Oy:n Malmin kaupunginosassa sijaitsevan uimahallin laajentamista. Yhtiön suunnittelemassa rakennushankkeessa uimahallin sisätiloja on tarkoitus laajentaa kahdella eripituisella kuntouimaradalla, monitoimi- ja kylmävesialtaalla sekä tarvittavilla teknisillä tiloilla, joiden myötä hallin sisävesipinta-ala kasvaisi 590 neliömetriä (m²). Lisäksi halliin on tarkoitus rakentaa kolme liikuntasalia, joiden yhteispinta-ala on 455 m². Ulkotiloihin on puolestaan suunniteltu uimahalliin kiinteästi liittyvä maauimala, jossa olisi vesipinta-alaa yhteensä 725 m². Yhteensä laajennushankkeen kokonaispinta-ala on 3 000 kerrosneliömetriä (kem²).

Pöydälle jäi Harjun nuorisotalon palvelumuotoilua koskeva esitys.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan seuraava kokous järjestetään tiistaina 14.11.2023