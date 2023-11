Keskimaa on ostanut Jämsänkoskelta kiinteistön

Osuuskauppa Keskimaa ja Kiinteistö Oy Vitikkalan Kartano ovat tehneet noin 5000 neliön kiinteistökaupan Jämsänkoskelta 31.10.2023. Kaupan kohteena oleva kiinteistö sijaitsee S-market Jämsänkosken viereisellä tontilla, jossa toimii tällä hetkellä Jämsänkosken Tarvikekeskus. Tarvikekeskus on toiminut kiinteistössä vuodesta 2020 alkaen. Kaupan myyjäosapuolella eli Kiinteistö Oy Vitikkalan Kartanolla ja Jämsänkosken Tarvikekeskuksella on sama omistajapohja.



Jämsänkosken Tarvikekeskus on päättänyt lopettaa toimintansa nykyisessä toimipaikassa maaliskuun 2024 aikana.

− Jämsän Tarvikekeskuksen myymälän läheisyys sekä Jämsänkosken myymälän pinta-alan pienuus vaikuttivat päätökseemme lopettaa liiketoiminta Jämsänkoskella. Valitettavasti Jämsänkosken myymälään ei ollut mahdollista saada tarpeeksi kattavaa valikoimaa, toteaa myyjäosapuolen edustaja ja Jämsänkosken Tarvikekeskuksen omistaja Mikko Simonen.

− Olemme jo pidemmän aikaa suunnitelleet liikepaikan kehittämistä Jämsänkoskella. Uusi kiinteistökauppa mahdollistaa meille suunnittelun aloittamisen uuden S-marketin rakentamisesta Jämsänkoskelle nykyisen S-marketin viereen. Kaupan toteuduttua on mahdollista aloittaa suunnittelu jatkon suhteen, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan liikepaikkapäällikkö Tapio Virtanen kiinteistökauppaa.