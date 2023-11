Mäntykoti Räntämäki joudutaan sulkemaan huhtikuussa vuokrasopimuksen irtisanomisen vuoksi

Turussa sijaitseva ikääntyneiden asumispalveluyksikkö Mäntykoti Räntämäki (Niuskalankatu 7) joudutaan sulkemaan huhtikuussa 2024. Sulkemisen syynä on vuokrasopimuksen irtisanominen.

Varha on vuokrannut Mäntykoti Räntämäen toimitilat Attendo Oy:ltä. Vuokranantaja on 31.10.2023 alkaen irtisanonut kiinteistön vuokrasopimuksen puolen vuoden irtisanomisajalla. Vuokrasopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 30.4.2024.

Mäntykoti Räntämäki on ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö, jossa asuu 45 asukasta.

– Pahoittelemme asukkaille ja henkilökunnalle aiheutuvaa vaivaa ja epätietoisuutta. Asukkaiden ja heidän omaistensa informointi on käynnissä. Kaikki asukkaat tulevat saamaan uuden, nykyistä palvelutasoa vastaavan palveluasumispaikan toukokuuhun 2024 mennessä. Asukkaiden hoito ja palvelut jatkuvat siis samalla tavalla kuin aiemminkin, mutta palveluasumispaikka tulee vuokrasopimuksen irtisanomisen johdosta muuttumaan. Asukkailla on mahdollisuus esittää toiveita uuden paikan suhteen, sanoo ikääntyneiden palveluiden palvelualuepäällikkö Tuija Hassinen-Laine.

Myös Mäntykoti Räntämäen henkilökuntaa on informoitu tilanteesta. Varhan toiminnan lopettaminen Mäntykoti Räntämäessä ei tule aiheuttamaan irtisanomisia.