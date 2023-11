Kirjailija Satu Rämö vie seuraavaksi lapsilukijat seikkailuille Islantiin ja Suomeen

Satu Rämö ja Satu Kontinen ovat jo aiemmin tehneet yhteistyötä kirja-alalla. Idea yhteisestä ja alusta loppuun saakka yhdessä tehtävästä kirjasarjasta tuli kuvittaja ja kirjailija Satu Kontiselta. ”Kun Kontisen Satu kertoi minulle kirjaideastaan, ihastuin siihen heti ja kun kuulin sanaparin Satujen saaret oli selvää, että tämä on projekti, joka meidän on ehdottomasti tehtävä”, kuvailee kirjailija Satu Rämö.

”Olemme valtavan innoissamme tästä pohjoista outoutta ammentavasta kirjasarjasta, joka tuoreella tavalla tuo mieleen Astrid Lindgrenin satujen tunnelman ja Enid Blytonin Viisikoiden seikkailut. Sarjan kahteen maahan sijoittuvat tarinat ovat turvallisia, mutta mukaansatempaavia ja niissä on elementtejä, jotka kestävät aikaa”, kertoo Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.

Satujen saaret -kirjasarjan ensimmäinen osa Lottalehto sijoittuu Lauttasaareen kirjailijan ja palkitun kuvittajan Satu Kontisen kotimaisemiin. ”Minusta on aivan mahtavaa päästä luomaan koko sarjan maailma teksteineen ja kuvineen. Olen usein kuvaillut itseäni tarinankertojaksi ja Satujen saaret -kirjasarjassa saan kertoa tarinaa sekä sanoin että kuvin. Olen tästä yhteistyöstä aivan mielettömän iloinen”, kuvailee Satu Kontinen.

Kirjailija Satu Rämö on parin viime vuoden aikana keskittynyt huippumenestykseksi nousseeseen Hildur-dekkarisarjaan, jonka kolmas osa ilmestyy pian. Rämöstä on mahtavaa päästä välillä kirjoittamaan myös lapsille. ”Lapsille on mahtavaa kirjoittaa, koska he ovat nopeammin valmiita seikkailuun kuin aikuiset. Kerron usein omille lapsilleni itse sepittämiäni tarinoita ja ne ovat ehdottomasti niitä kaikkein halutuimpia iltasatuja”, Rämö kertoo.

”Tarvitsemme tässä ajassa kirjoja, jotka kaikesta jännityksestä ja hankaluuksista huolimatta ovat turvallisia ja valavat uskoa siihen, että kaikki ongelmat saadaan lopulta yhdessä ratkaistua”, summaa kustantaja Saara Tiuraniemi.