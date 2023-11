NATO-oluesta tunnettu pienpanimo luopuu panimotoiminnasta

Savonlinnalainen Olaf Brewing on päättänyt luopua pienpanimo-oluiden valmistuksesta. Panimon viimeiset itse tuottamat oluet on tölkitetty lokakuussa ja jatkossa Olaf-oluita tuotetaan muualla tuotettuna.



Panimotoiminnan lopettamisen syynä ovat raaka-ainekustannusten sekä muiden kustannusten nousu, inflaatio ja korkojen nousu, jotka ovat vaikuttaneet katteiden kapenemiseen sekä kysynnän laskemiseen. "Otin taskulaskimen käteen ja laskutoimituksen tulos oli että pienpanimo-oluiden tuottaminen meidän volyymeillamme ja kustannusrakenteellamme ei kannata." toteaa panimon toimitusjohtaja Petteri Vänttinen. Oluen tuotantokustannukset ovat nousseet tasaisesti jo kolmatta vuotta ja emme ole pystyneet siirtämään kustannusten nousua tarpeeksi tehokkaasti myyntihintoihin, joten viisainta tässä tilanteessa on lopettaa oma tuotanto, ja jatkossa tuottaa oluitamme muualla" jatkaa Vänttinen.



Panimon tulos vuonna 2022 oli raskaasti tappiollinen ja tässä tilanteessa lopettamispäätös oli ainoa vaihtoehto. "Meillä oli vielä kesällä pitkälle edenneitä neuvotteluja ulkopuolisen sijoittajan kanssa panimon toiminnan laajentamisesta, mutta näiden neuvottelujen lopulta kariuduttua jouduimme tekemään päätöksen oman tuotannon lopettamisesta" kertoo Vänttinen.

Yhtiö kuitenkin jatkaa toimintaansa vuonna 2022 perustetussa House of Olafissa. House of Olaf on Savonlinnaan vanhaan veturitalliin remontoitu ravintola- ja tapahtumakeskus, jossa yhtiö harjoittaa tapahtumien, konferessien, konserttien ja yksityistilaisuuksien järjestämistä. House of Olaf oli ehdolla vuoden tapahtumapaikaksi Music & Median Industry Awards-gaalassa lokakuussa. "House of Olaf on lyhyen toiminta-aikansa aikana noussut kansallisesti merkittäväksi tapahtumataloksi ja toiminta on ollut kannattavaa, ja siksi päätimme tässä tilanteessa jatkaa toimintaa siellä ja luopua tappiollisesta panimotoiminnasta." kertoo Vänttinen. "Olaf-oluita tullaan jatkossakin tuottamaan. Kun panimo luopuu omasta valmistusluvastaan, on sen mahdollista valmistuttaa oluitaan muualla. Kun yksi ovi sulkeutuu niin uusia voi aueta, joten tämä päätös ei ole loppu vaan uuden alku." jatkaa Vänttinen.

Olaf Brewing sai maailmanlaajuista huomiota toukokuussa 2022 lanseerallamaan OTAN-oluella, joka juhlisti Suomen NATO-jäsenyyshakemusta. OTAN-olutta myytiin kokonaisuudessaan puolentoista vuoden aikana satojatuhansia tölkkejä. Muita panimon julkisuutta saaneita oluita olivat mm. Olkiluoto III-olut, reserviläisolut M/22 sekä Leopard-olut. "Oman tuotannon lopettaminen on toki harmillista ja tottakai on pettymys että emme ole saaneet toimintaa kannattavaksi, mutta toisaalta lopettamispäätös on myös helpotus. Nyt voimme keskittää tarmomme House of Olafin toiminnan kehittämiseen ja kuitenkin pitää Olaf-brändin elossa valmistuttamalla oluitamme muualla." Panimo haluaa kiittää kaikkia vuosien varrella oluita ostaneita kuluttajia.