Kontiotuote-konsernin liiketoimintakatsaus 1.1.–30.09.2023

KONTIOTUOTE OY:N MUUTOSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN 10.11.2022 14:15:56 EET | Tiedote

Yleinen taloudellinen tilanne on koko Euroopassa haasteellinen. Suomessa inflaatio on korkealla, korot nousemassa ja kuluttajaluottamus ennätyksellisen alhaalla. Kontiotuote Oy:n tilauskertymä on aiempaa vuotta alhaisemmalla tasolla eikä ole näkyvissä, että tilanne tulisi kehittymään lähitulevaisuudessa merkittävästi parempaan suuntaan. Varautuakseen muuttuneeseen kysyntätilanteeseen Kontiotuote Oy on käynyt muutosneuvottelut, jotka ovat koskeneet yhtiön koko henkilöstöä. Pienentyneen kapasiteettitarpeen johdosta toteutetaan tuotannon työntekijätehtävien osalta määräaikaisia lomautuksia ja muissa henkilöstöryhmissä määräaikaisia lomautuksia ja enintään 5 irtisanomista. Kontion johtajat, mukaan lukien toimitusjohtaja, pitävät vähintään yhden viikon ylimääräisen palkattoman loman. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 1,5 m€ säästöjä. Toimitusjohtaja Mika Rytky: ”Hirsiomakotitalojen sekä vapaa-ajan asuntojen kauppa on käynyt tilanteeseen nähden hyvin, mutta pudotusta viime vuoden h