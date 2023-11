Jyväskylän yliopiston verkkosivut uudistuivat – tavoitteena sujuva käyttäjäkokemus

Uudistuksen taustalla on ollut tavoite kehittää sivuston käyttäjäkokemusta, saavutettavuutta ja tiedon löydettävyyttä. Uudella sivustolla on aiempaa selkeämpi rakenne, jotta navigointi on helpompaa.

- Yliopiston tavoitteena on vahva vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Verkkosivut ovat tärkeä ikkuna yliopistoon ulkoisille sidosryhmille kuten yrityksille ja hakijoille. Tavoitteena on tarjota vetovoimaa vahvistavia digitaalisia palveluita, digijohtaja Ari Hirvonen sanoo.

Yliopiston verkkosivut ovat tärkeä kanava esimerkiksi opiskelijarekrytoinnissa ja -viestinnässä, ajankohtais- ja tiedeviestinnässä sekä sidosryhmien suuntaan.

- Tavoitteena on ollut kehittää sivustoa käyttäjälähtöisesti ja niin, että tiedon löydettävyys ja tavoitettavuus paranee. Digitaalisessa keinovalikoimassa verkkosivut ovat edelleen tärkeä kontaktipiste, viestintäjohtaja Anna-Kaisa Säkkinen kertoo.

Sisäisenä tavoitteena on ollut myös sisällöntuotannon keskittäminen ja päällekkäisen työn vähentäminen. Uusi sivusto hyödyntää automaattista tiedon päivitystä useista taustajärjestelmistä. Esimerkiksi Opintopolku ja Sisu-järjestelmä tuovat tietoa hakemiseen ja opintoihin liittyvissä sisällöissä ja tutkimustietojärjestelmä Converiksesta suoraan sivuille päivittyvät esimerkiksi tutkijoiden julkaisut.

Tutustu uudistuneeseen jyu.fi-sivustoon

Käyttäjälähtöisyyttä on parannettua selkeämpien otsikoiden ja sisältöjen avulla.

Tule opiskelemaan -osio kattaa koko koulutustarjonnan

Tule opiskelemaan -osiosta löydät koko koulutustarjontamme esittelyt. Osio kattaa tutkintoon johtavat, sitä täydentävät ja avoimen yliopiston koulutukset. Koulutustarjontaa voi selailla aloittain ja samalla tutustua opiskelija- ja uratarinoihin sekä hakuohjeisiin.

Tutkimus ja uramahdollisuudet

Tutkimus-osiossa voit tutustua yliopiston tutkimuksen strategisiin painoaloihin. Uudistuneet hakutoiminnot helpottavat asiantuntijoiden ja tutkimushankkeiden etsimistä. Tutkimuksen sivuilta löytyy laajasti tietoa Jyväskylän yliopiston korkealaatuisesta tutkimuksesta, huippututkimusyksiköistä, tutkimuksen lippulaivoista sekä erilaisista uramahdollisuuksista tutkimuksen tehtävissä.

Yhteistyöhön Jyväskylän yliopiston kanssa

Yhteistyö-osiossa kerromme eri yhteistyömahdollisuuksista, joita yliopisto tarjoaa yrityksille ja yhteisöille esimerkiksi tutkimushankkeissa ja opiskelijayhteistyössä. Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstämme tai katso miten rekrytoida opiskelija.

Tiedekunnat ja erillislaitokset

Jyväskylän yliopiston tiedekunnat ja erillislaitokset on esitelty laaja-alaisesti. Jokaisen yksikön sivuilta löytyy tietoa toiminnasta, opinnoista ja tutkimuksesta. Osa yksiköiden sivustoista uudistetaan vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja

viestintäjohtaja Anna-Kaisa Säkkinen, puh. 040 657 7211, anna-kaisa.sakkinen@jyu.fi

projektipäällikkö Martta Walker, puh. 040 805 4717, martta.a.walker@jyu.fi