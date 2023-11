Niina Hämäläinen Kokoomuksen eduskuntaryhmän viestinnän asiantuntijaksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi viestinnän asiantuntijaksi Niina Hämäläisen. Hämäläinen siirtyy tehtävään Keskuskauppakamarin viestinnän asiantuntijan tehtävästä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti valinnasta torstaina 26.10.



Hämäläinen on opiskellut hallintotieteitä Tampereen yliopistossa ja on työskennellyt aikaisemmin muun muassa eduskunnassa kansanedustajan avustajana sekä Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan puheenjohtajana.

Viestinnän asiantuntija vastaa yhdessä tiedotussihteerin kanssa eduskuntaryhmän viestinnän kehittämisestä, lehdistösuhteista ja strategisesta viestinnästä. Hämäläinen toimii eduskuntaryhmän kansliassa myös poliittisena asiantuntijana seurantavastuullaan liikennevaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan asiat.

Hämäläinen aloittaa tehtävässä mahdollisimman pian.

Lisätiedot:

Niina Hämäläinen, puh. 044 3028294

Kokoomuksen eduskuntaryhmän pääsihteeri Mikko Kortelainen, puh. 050 301 8334