Kutsu: Millaisia ovat vapaaehtoisten ilmastotoimien kansainvälisen sääntelyn vaikutukset Suomelle?

Korkeasti koulutetut yritysomistajat ovat hyvätuloisia ja heidän yrityksensä luovat korkeamman tuottavuuden työpaikkoja 12.10.2023 09:08:38 EEST | Tiedote

Suomen korkeasti koulutettujen yritysomistajien tulotaso on korkea, ja he ovat usein myös yksinyrittäjiä, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n Akava Worksille tekemä selvitys. Selvityksessä tarkasteltiin, millaisia korkeakoulutetut yritysomistajat ovat taustaominaisuuksiltaan ja tuloiltaan, ja mikä on heidän omistamiensa yritysten merkitys muun muassa liikevaihdolla ja työllistävyydellä mitattuna.