Yli 1 700 ihmistä on hakenut sukupuolen vahvistamista omalla selvityksellä

Noin 1 700 ihmistä on hakenut sukupuolen vahvistamista. Yli 1 100 henkilön sukupuoli on vahvistettu.

Ennen 3.4.2023 hakemuksia tuli noin 20 kuukaudessa. Tämän vuoden huhtikuussa niitä tuli ennätyksellisesti yli 1 000. Määrä on nyt laskenut alle sataan hakemukseen kuukaudessa.

Noin 450 hakijaa on hakenut samalla uutta etunimeä.

Jopa 99 prosenttia hakemuksista on tehty sähköisesti.