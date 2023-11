Jouni Laaksosen uusi retkeilyopas esittelee yli 120 reittiehdotusta Lapin erämaissa

Tapio Karttakeskuksen lokakuussa julkaisema kirja Vaeltajan erämaat perustuu kokeneen vaeltajan ja eräretkeilijän Jouni Laaksosen omakohtaiseen vuosikymmenien kokemukseen.

Teos johdattaa vaellukselle Suomen Lapin 19 laajimpaan kairaan innostavasti ja tarkasti. Muotkatuntureista, Koilliskairasta, Lemmenjoesta, Pöyrisjärvestä ja monesta muusta tiettömien taipaleiden retkikohteesta kerrotaan luonnon ja kulttuurihistorian ominaispiirteet sekä vaellusmahdollisuudet. Upeat valokuvat täydentävät kerrontaa.

"Kautta Suomen on hienoja retkikohteita, mutta laajoja lähes luonnontilaisia alueita on ainoastaan pohjoisimmassa Lapissa. Erämaat ovat parasta, mitä Suomi tarjoaa vaeltajalle. Vaeltajan erämaat on täsmäopas niihin", Jouni Laaksonen kertoo.

Teoksessa esitellään valtavasti erilaisia vaellusmahdollisuuksia: reittiehdotuksia on yli 120, ja niistä kertyy kilometrejä lähes 10 000. Eripituisia vaihtoehtoja löytyy sekä sulan maan ajan että talven vaelluksille. Usein vaellusoppaat keskittyvät vain sulan ajan vaelluksiin, mutta tässä kirjassa on tasapuolisesti sekä patikka- että hiihtovaelluksia.

"Omien vaellusteni pohjalta ehdotan kirjassa noin 120 erilaista vaellusta, joka puolelle erämaita. Toki omat ajoittaiset huonot reitinvalintani olen kirjaan korvannut paremmilla", Laaksonen sanoo. "Kirja perustuu vahvasti omakohtaiseen vuosikymmenien kokemukseen. Totta kai olen lukenut ja kysellyt ja selvittänyt tietoja kaikkialta, mutta ennen muuta asiantuntemus syntyy itse erämaita ristiin rastiin kulkemalla."

Kirjassa on erinomaiset yleiskartat jokaisesta erämaasta. Kartat helpottavat retkien suunnittelua, mutta maastoon tarvitaan erilliset tarkemmat kartat. Kartoille on merkitty kaikki kirjassa mainittavat reitit, autiotuvat ja muut retkeilijän palvelut sekä paljon lisätietoa.

Kirja sopii jokaiselle retkeilystä kiinnostuneelle haaveiden ja unelmien herättäjäksi. Päiväretkeilystä vaelluksiin asti edenneelle retkeilijälle se on täsmäopas ja todellinen runsaudensarvi!

