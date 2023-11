Jalkapallon seksuaalivähemmistöt ja yhdenvertaisuus – Seminaari 7.–8.11.

Lisää tutkimusta, järjestö- ja yhdistystason työtä sekä ruohonjuuritason ponnisteluja tarvitaan yhä, että jalkapallon kulttuurissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus etenisivät tälläkin alueella.

Kaksipäiväinen tapahtuma 7.–8.11. kutsuu yhteen tutkijoita ja kaikkia kiinnostuneita Suomesta ja muualta Euroopasta keskustelemaan jalkapallon yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden ajankohtaisista asioista. Seminaarien pääfokus on LGBTQ+- ja sukupuolikysymyksillä, mutta osa puhujista käsittelee teemaa laajemmin jalkapallon tasa-arvon kannalta. Näkökulmat ja esimerkit muista urheilulajeista ovat mahdollisia.

Kutsutut puhujat eri puolilta Eurooppaa käsittelevät puheenvuoroissaan esimerkiksi jalkapallon LGTBQ-faneja, pelaajia ja vapaaehtoisia, urheilun Gay Gamesien historiaa, urheiluseuroja ja mediaa sekä jalkapallon antirasistisesta työstä saatuja oppeja.

Koneen säätiön rahoittaman Sateenkaaren alla: seksuaalivähemmistöjen näkyvyys, näkymättömyys ja yhdenvertaisuus (miesten) jalkapallokulttuureissa -hankkeen tavoite on lisätä ymmärrystä siitä, millä tavoin ja miksi seksuaalivähemmistöt ovat näkyviä tai näkymättömiä miesten jalkapallokulttuurissa. Digitaalista mediaa ja ruohonjuuritason diskurssien ja narratiivien tutkimusta yhdistävä tutkimushanke tähtää myös tietoisuuden kasvattamiseen ja tasa-arvoisempien yhdistys- ja kulttuurikäytänteiden luomiseen. Hanketta johtaa yliopistonlehtori Samu Kytölä kieli- ja viestintätieteiden laitokselta.

Jyväskylän seminaari 7.11. klo 12-16, Kirjasto Lähde, B 347 (“Koski”), Seminaarinkatu 15 B, kutsutut puhujat:

Mark Doidge, Loughborough University (UK): Antidiscrimination in football: lessons from antiracism

Sylvain Ferez, Université Montpellier (France): From San Francisco Gay Games (1982, 1986) to Paris Gay Games (2018): contribution of the history of French LGBTQ+ sport to the Anthropology of the Body

Marko Kananen, Finnish Center for Integrity in Sports, FINCIS (SUEK): Below the surface of zero-tolerance: exploring moments of exclusion in Finnish youth football

Samu Kytölä, University of Jyväskylä (Finland; funding from Kone Foundation): Sexual minorities in men’s football in Finland: representations of LGBTQ+ Pride in football media

Saara Lahti, Northumbria University (UK): Lived experiences of sexually diverse sport volunteers – a football case analysis

Rory Magrath, Solent University, Southampton (UK): LGBT Football Fans: Authenticity, Belonging and Visibility

Bente Skogvang, Høgskolen i Innlandet (NOR): “A Football Player’s Bodily Practice ‘decides’ their Sexuality”

Tapahtuman pääkieli on englanti. Suomea ja ruotsia voi tarvittaessa käyttää, puheenvuorojen pääkohtia voidaan tulkata kielestä toiseen.

Tapahtuma kestää n. 4 tuntia välillä 12–16; tapahtuma sisältää kahvitauon. Tapahtumassa noudatetaan turvallisen tilan ja inklusiivisuuden periaatteita; esteeettömyysnäkökohdat otetaan huomioon mahdollisimman hyvin.

Helsingin tapahtuma 8.11. klo 12-17, Helsingin yliopisto, päärakennus, Tekla Hultin (F3003)

Puhujat Helsingin tilaisuudessa:

Bente Skogvang, Høgskolen i Innlandet (NOR): Homonegativity still exist both within men’s and women’s football in Norway

Rory Magrath, Solent University Southampton (UK): LGBT Football Fans: Authenticity, Belonging and Visibility

Saara Lahti, Northumbria University (UK): Sateenkaarivapaaehtoisten kokemukset urheilussa – tapaus jalkapallo

Samu Kytölä, Jyväskylän yliopisto (Finland): Voiko käytännön toimintaa ja tutkimusta yhdistää: tapauksena jalkapallon LGBTQ+-yhdenvertaisuus

Marko Kananen, Finnish Center for Integrity in Sports, FINCIS (SUEK): Nollatoleranssin pinnan alla: erot ja ulossulkemiset suomalaisessa junnufutiksessa

Sylvain Ferez, Université Montpellier, France): LGBTIQ+ sport: a community cluster or an agent of innovation

Mark Doidge, Loughborough University (UK): Antidiscrimination in football: lessons from antiracism

Seminaarin kielinä ovat suomi ja englanti; osittaista tulkkausta on saatavilla tarvittaessa. Det är möjligt att använda svenska, dock med hänsyn till deltagande publiken. För eventuella tolkningsbehov vänligen kontakta Samu Kytölä.

Tapahtuma kestää n. 4,5 tuntia välillä 10–16 (tarkempi ohjelma tulossa). Tapahtumassa on kahvi- tai lounastauko.

Tapahtumassa noudatetaan turvallisen tilan ja inklusiivisuuden periaatteita. Esteettömyysseikat huomioidaan mahdollisimman hyvin.

Lisätietoja

Samu Kytölä, +358503122774, samu.kytola@jyu.fi