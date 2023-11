Naisten salibandymaajoukkue Singaporen MM-kisoihin valittu – mukana viisi ensikertalaista

Lasse Kurroselle tulevat MM-kisat ovat jo neljännet naisten maajoukkueen päävalmentajan ominaisuudessa. Pelaajavalintaprosessi oli tälläkin kertaa haastava. Jopa vaikeampi kuin edellisillä kerroilla.

– Materiaali oli todella kova, ja se teki prosessista vaikean. Niin paljon hyviä pelaajia oli tarjolla, Kurronen kertoo.

– Kun aiemmin olemme miettineet alustavia kentällisiä ja hakeneet niihin sopivia pelaajia, niin nyt tehtiin skenaariotyötä. Käytännössä jokaisen pelaajan kohdalta käytiin läpi mitä tehdään sitten, jos joku loukkaantuu tai ei vain suoriudu riittävällä tavalla, etenkin päävastustajia vastaan. Näistä syntyi aika monta variaatiota ja omakin mieli vaihtui matkan varrella useampaan otteeseen.

– Olemme valmennuksessa tyytyväisiä tehtyihin valintoihin ja totesimmekin lopuksi, että kun näin hyviä pelaajia joudutaan jättämään pois, niin kai meillä on ihan hyvä MM-joukkue kasassa, päävalmentaja kertoo.

Kahdenkymmenen pelaajan joukkoon mahtuu viisi ensikertalaista aikuisten MM-tasolla. He ovat Alma Laitila, Milla Nordlund, Emilia Pietilä, Miisa Turunen ja Ulla Valtola. Viidensiin MM-kisoihin valmistautuvat puolestaan Veera Kauppi, My Kippilä ja Laura Manninen. Pelaajia on ikähaitarilla 18–36, keski-iän asettuessa lukuun 25,7.

– Maalivahtivalinnat meni tällä kertaa kokemuksen mukaan. Molemmilla (Krista Nieminen ja Noora Vuorela) on MM-kokemusta ja he ovat onnistuneet hyvin syksyn maaotteluissa. Maalivahdit oli selkein osuus kokonaisuudessa, Kurronen avaa.

– Puolustajia pyöriteltiin valinnoissa todella paljon. Lähtökohtaisesti niitä on valmennuksen papereissa seitsemän. Hyökkääjissä on myös sellaisia, joita voidaan tarvittaessa käyttää puolustajina. Tällaiset pelaajat antavat joustoa ja variaatioita molempiin suuntiin, mikä on erittäin hyvä asia. Hyökkääjiä (11 kpl) katsottiin päävastustajien mukaan ja millä kombinaatioilla on onnistuttu parhaiten. Variaatioita on toki ketjuissakin mietitty.

MM-kisojen suurimmat suosikit ovat Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Tshekki, jotka ovat kärkimaiden kesken järjestettävissä EFT-turnauksissa pelanneet tasaisesti alkukaudesta. Suomi vei nimiinsä niin elo-syyskuun vaihteen Tshekin kuin lokakuun lopulla Turussa järjestetyn EFT-turnauksen, mutta ottelut läpi linjan ovat olleet tasaisia.

– Kolme syksyn kuudesta EFT-ottelustamme on mennyt rankkareille ja voittoja mennyt ristiin. Ei se meidän itseluottamustamme ainakaan vähennä, että on pystytty kääntämään tiukkoja pelejä voitoiksi. Miltään kärkimaalta ei vielä ole nähty sitä parasta tekemistä, joten äärimmäisen mielenkiintoinen MM-turnaus on tulossa ja ennakkosuosikin viittaa voi asetella kenelle vaan, Kurronen uumoilee.

Tämän vuoden MM-lopputurnaus pelataan Singaporessa, jonne Suomen joukkue suuntaa 25. marraskuuta totuttelemaan olosuhteisiin ja viimeistelemään kisakuntoaan.

Suomi pelaa kuudentoista maan MM-kisojen A-lohkossa. Alkusarjassa (2.–4.12.) vastaan asettuvat Latvia, Sveitsi ja Norja. Puolivälierät pelataan 7.–8.12., välierät lauantaina 9.12. ja mitalipelit sunnuntaina 10.12.

Suomi on voittanut naisten MM-kultaa 1999 ja 2001. Kahden maailmanmestaruuden lisäksi Suomella on kahdeksan hopeaa ja kolme pronssia. Ruotsi on voittanut MM-kullan 10 kertaa ja Sveitsi kerran.

Suomen maajoukkue MM2023-kisoissa

pelaajatiedot: nro, nimi, ikä, seura, maaottelut ja pisteet niissä, MM-kisat



Maalivahdit

88 Krista Nieminen 36, Kloten-Dietlikon Jets (SUI) 48, 0+0=0, 2

1 Noora Vuorela 29, TPS, 30, 0+0=0, 1

Kenttäpelaajat

18 Johanna Homi, 28, Classic, 41, 12+4=16, 2

13 Meri-Helmi Höynälä, 22, TPS, 36, 11+9=20, 2

27 Oona Kauppi, 26, Team Thorengruppen (SWE), 61, 81+49=130, 3

28 Veera Kauppi, 26, Team Thorengruppen (SWE), 79, 123+82=205, 4

80 My Kippilä, 27, Team Thorengruppen (SWE), 79, 24+76=100, 4

2 Alma Laitila, 19, Classic, 11, 3+5=8, 0

96 Sofia Leino, 26, TPS, 39, 14+9=23, 2

11 Laura Manninen, 30, PSS, 105, 20+27=47, 4

82 Hanna Niemelä, 28, SSRA , 30, 7+4=11, 1

44 Milla Nordlund, 25, TPS, 29, 17+14=31, 0

61 Emilia Pietilä, 19, TPS, 8, 4+3=7, 0

3 Sara Piispa, 27, Kloten-Dietlikon Jets (SUI), 50, 26+20=46, 2

8 Laura Rantanen, 31, TPS, 38, 9+7=16, 1

89 Jenna Saario, 25, TPS, 68, 28+33=61, 3

15 Miisa Turunen, 18, SaiPa Salibandy, 6, 6+5=11, 0

20 Mia Vallenius, 26, Koovee, 43, 13+8=21, 1

16 Ulla Valtola, 21, FBC Loisto, 15, 7+10=17, 0

9 Daniela Westerlund, 25, PSS, 43, 10+16=26, 1

Varapelaajat

Maalivahdit

24 Juulia Kataja, 22, Classic, 4, 0+0=0, 0

97 Miia Maaranen, 23, SaiPa Salibandy, 0, 0+0=0, 0

35 Tiltu Siltanen, 34, Malmö FBC (SWE), 56, 0+0=0, 3



Kenttäpelaajat

10 Suvi Hämäläinen, 20, Classic, 11, 3+4=7, 1

26 Elli Kylmäluoma, 22, Classic, 10, 4+1=5, 1

98 Henrika Maikola, 20, TPS, 4, 0+0=0, 0

4 Iida Mettälä, 21, Västerås Rönnby IBK (SWE), 14, 2+2=4, 1

17 Sofia Mittentag, 21, Västerås Rönnby IBK (SWE), 6, 5+4=9, 0

87 Noora Rantanen, 24, TPS, 9, 1+2=3, 0

21 Ella Sundström, 25, PSS, 40, 15+15=30, 2

Lasse Kurronen, päävalmentaja

Aki Vilander, valmentaja

Jukka Ruotsalainen, valmentaja

Henna Hukkanen, psyykkinen valmentaja

Tiia Ukkonen, joukkueenjohtaja

Heidi Kurronen, hieroja

Henna Autio, fysio

Niko Iivonen, fysio

Jussi Kurronen, fysio

Jari Oksanen, general manager

Salibandyn naisten 14. MM-kisat

Singapore 2.-10.12.2023

MM-lohkot

Lohko A: Suomi, Sveitsi, Norja, Latvia

Lohko B: Ruotsi, Tshekki, Puola, Slovakia

Lohko C: Saksa, Australia, Singapore, Ranska

Lohko D: Tanska, Japani, Viro, Yhdysvallat

Suomen ottelut alkusarjassa (Suomen aikaa)

La 2.12. klo 10 Latvia – Suomi

Su 3.12. klo 11 Suomi – Sveitsi

Ma 4.12. klo 13 Suomi – Norja

Jatkopelit

Ke 6.12.(karsinnat puolivälieriin)

klo 10 A4 – D1 (PO3)

klo 11 A3 – D2 (PO1)

klo 13 B4 – C1 (PO4)

klo 14 B3 – C2 (PO2)

To 7.12. puolivälierät

klo 11 pve 1: Suomi – voittaja PO4 (Suomen pve, mikäli jatkossa)

klo 14 pve2: Ruotsi – voittaja PO3 (Ruotsin pve, mikäli jatkossa)

Pe 8.12. puolivälierät

klo 8 pve 3: Sveitsi – voittaja PO2 (Sveitsin pve, mikäli jatkossa)

klo 11 pve 4: Tshekki – voittaja PO1 (Tshekin pve, mikäli jatkossa)

La 9.12. välierät: Singapore Indoor Stadium

klo 11 ve 2: voittaja pve 1 – voittaja pve 4 (Suomen välierä, mikäli jatkossa)

klo 14.15 ve 1: voittaja pve 2 – voittaja pve 3

Su 10.12. mitaliottelut: Singapore Indoor Stadium

klo 10 pronssiottelu

klo 13 MM-loppuottelu

Koko otteluohjelma täällä.