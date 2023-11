Uusi Lenovo ThinkPad X1 Fold nyt saatavilla Suomessa

ThinkPad X1 Fold julkistettiin viime vuoden syyskuussa ja on sittemmin käynyt läpi kattavan tosielämän käyttäjätestauksen, jonka tuloksena on tehty useita lisäparannuksia, jotka kehittivät entisestään käyttökokemusta.

Parannuksia ovat muun muassa audio- ja videotoimintojen tarkistukset, saumattomampi tilojen vaihtaminen ja TrackPointin käytettävyyden parantaminen. Yhtenäisempi Computer Vision2 -toiminto Intel®:n tekoälyavusteisen Visual Sensing Controller -ohjaimen avulla takaa tunnistamisen ja automaattisen lukituksen, mikä parantaa tietoturvaa ja virranhallintaa.

Testausprosessin ansiosta Lenovo pystyi tekemään myös hienovaraisia kosmeettisia muutoksia Mil-Spec-testatun kestävyyden parantamiseksi entisestään. Lisätietoja prosessista ja parannuksista saat Lenovon Commercial -tuoteperheen johtajan Jerry Paradisen blogikirjoituksesta.

ThinkPad X1 Foldissa on 16,3-tuumainen OLED-näyttö, jonka resoluutio on 2560x2024, ja siinä on jopa 32 Gt LPDDR5- ja jopa 1 TtB SSD-tallennustilaa, ja se toimitetaan 100-prosenttisesti muovittomassa pakkauksessa3. X1 Foldissa on Intelin prosessori, joka säätää virrankulutusta dynaamisesti, ja siihen on esiasennettu Windows 11. Yhdessä Wi-Fi 6E:n ja valinnaisen 5g:n kanssa ThinkPad X1 Fold on tehokas ja monipuolinen kannettava tietokone, jota voi käyttää mukavasti töissä sekä kotona.

ThinkPad X1 Fold on nyt ostettavissa Suomessa: https://www.lenovo.com/fi/fi/pc/

2 Requires RGB-IR camera with Intel VSC option

3 Plastic-free packaging for the ThinkPad X1 Fold consists of fiber-based packaging including paper box, envelope and cushion, cable tie, and paper bag.

