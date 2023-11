Solitan uudeksi maajohtajaksi Ruotsissa Johan Torstensson

Solita on jatkanut tasaista ja kannattavaa kasvuaan Ruotsissa vuonna 2023 nykyisestä taantumasta huolimatta. Ruotsin yhtiö työllistää nyt yli 200 data-, design-, integraatio-, pilvipalvelujen ja ohjelmistokehityksen asiantuntijaa.

- Olen erittäin iloinen, että minulle on uskottu Solitan seuraavan kasvuvaiheen johtaminen Ruotsissa. Solita on innostava yritys, joka on monella tapaa ainutlaatuinen. Odotan innolla yhteistä matkaamme Ruotsin tiimimme kanssa, Johan Torstensson sanoo.

Torstenssonilla on laaja kokemus IT-alalta, ja hän siirtyy Solitalle Tietoevryltä, jossa hän toimi ensin pilvi- ja infrastruktuuripalveluiden johtajana ja myöhemmin Tietoevry Connectin johtajana. Hän on aiemmin toiminut myös Ericssonin tietohallintojohtajana.

–On upeaa saada Johan mukaan kehittämään Solitaa. Alan laajan kokemuksensa ansiosta hänellä on arvokasta jaettavaa ja vahvoja verkostoja tukemaan kasvumatkaamme. Jatkamme yhdessä Solitan kehittämistä yhdeksi Ruotsin ehdottomasti parhaista IT-työnantajista, sanoo Solita Groupin toimitusjohtaja Ossi Lindroos.

- Suuret kiitokset myös Johan Thybladille, joka on menestyksekkäästi rakentanut Solitan tiimiä ja toimintaa Ruotsissa, jossa meillä on nyt jo yli 200 asiantuntijaa.

Solita on jatkanut vakaata kasvuaan ja sen liikevaihto ylitti 200 MEUR vuonna 2022. Yrityksellä on laaja verkosto yhteistyökumppaneita, kuten Microsoft, Google, AWS, Tableau ja Snowflake. Solitan omistaa yli 600 sen työntekijää ja Apax Digital Fund. Solitan asiakkaita ovat Skandia, Kone, Pfizer, SSAB ja Readly.

Lue lisää Solitan asiakkaista ja avoimista työpaikoista.

LISÄTIETOJA

Ossi Lindroos, CEO, Solita Group, +358 407507637, ossi.lindroos@solita.fi

Johan Torstensson, maajohtaja, Solita Sweden, +46 722 44 91 08, johan.torstensson@solita.se

Mediayhteydet:

Minna Pinola, Communications Director, Solita Group, +358 40 5166 024, minna.pinola@solita.fi