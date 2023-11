Maaseudun yritystukien päätöksenteko käynnistyy

Maksua ei voi hakea välittömästi, kun on saanut päätöksen, vaan se tulee mahdolliseksi myöhemmin. Yrittäjä ei myöskään voi vielä tehdä itse muutoksia hakemukseensa Hyrrä-asiointipalvelussa, vaan muutostarpeista on oltava yhteydessä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään, josta on hakenut tukea.

Lähes 90 satakuntalaisyritystä hakenut maaseudun yritystukia

Maaseudun yritystukien haku rahoituskaudelle 2023–27 alkoi kesäkuussa. Yritystukihakemuksia on tähän mennessä pantu vireille Suomessa 1 113 kappaletta ja niillä on haettu tukea yhteensä 39 miljoonaa euroa. Satakunnassa vireillä on tällä hetkellä 87 hakemusta, joista 61 kpl on paikallisen Leader-ryhmän kautta haettuja yritystukia ja 26 kpl suoraan ELY-keskuksesta haettuja yritystukia.

– Satakunnassa yritykset ovat hakeneet tukia pääasiassa erilaisiin investointeihin. ELY-keskuksesta suoraan tukia hakeneiden joukossa on esimerkiksi metallialan yrityksiä, konepajoja ja energiapuuta tuottavia yrityksiä, yritysasiantuntija Ari Nummelin Satakunnan ELY-keskuksesta kertoo.

Leader-ryhmät saavat nyt kertyneitä hakemuksia eteenpäin

Leaderin kautta haettaviin yritystukiin tuli paljon uusia tukimuotoja tälle rahoituskaudelle.

– Uusien tukimuotojen soveltaminen hakee vielä muotoaan. Koska ennakkotapauksia ei ole, linjauksia tehdään Leader-hallituksissa, kun ensimmäisiä hakemuksia käsitellään. Leader-ryhmät saavat nyt kasaantuneita hakemuksia eteenpäin. Pyrimme saamaan päätökset nopeasti hakijoille yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, Leader Pohjois-Satakunnan toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto sanoo.

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienyritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin. Uusina kohteina tukea myönnetään osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen ja maataloustoiminnan kokeiluihin.