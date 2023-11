Tuhansien asuntojen alla tikittää aikapommi

Valurautaisten viemäriputkien tyypillisimmät ongelmat



Ennen kuin muoviputket valtasivat viemärimarkkinat, kiinteistöihin asennettiin pääasiassa valuraudasta tehtyjä viemäriputkia. Aina 1970-luvun alkuun saakka asennustöissä yleisesti käytetty valurauta oli paksua, noin 9–10 millimetrin vahvuista. Tämän vanhan ajan valuraudan ongelmana oli kuitenkin ruostuminen. Valurauta kestää heikosti vettä ja viemärikaasuja, minkä vuoksi valurauta lähtee herkästi syöpymään.

- Viemärikaasut haurastuttavat valurautaputkea ylhäältäpäin. Tämän seurauksena putken sisäpinnasta lähtee irtoamaan raudan palasia viemärin sisälle. Putkeen syntyy siis tukkeuma ja putken yläpintaan puolestaan reikä, josta viemärijäte pääsee rakenteisiin, Akvatekin toimitusjohtaja Ville Hyry kertoo.

Hyryn mukaan erittäin vanhoja valurautaisia viemäriputkia on haastavaa lähteä korjaamaan viemäriputken sukituksella, sillä viemäri on paikoin kulunut paperinohueksi tai ruostunut tukkoon. Hyvin huonokuntoista viemärikanavaa ei kannata lähteä edes huoltamaan, vaan täyssaneeraus on usein suositeltavin vaihtoehto. Mikäli putket ovat vielä hyvässä kunnossa, huollolla sen sijaan on paljonkin merkitystä.

- Säännöllisellä viemärihuollolla saneeraustarvetta pystytään siirtämään, sillä huolto on ainoa tapa hankkiutua eroon valuraudan ruostumista nopeuttavasta orgaanisesta jätteestä ja parantaa viemärin tuuletusta, Hyry huomauttaa.

Epoksipintaisen valuraudan akilleen kantapää on laiminlyöty liitoskohta

70-luvulla valuraudan seinämävahvuus oheni noin 3-4 millimetriin. Putken sisäpinta suojattiin paperinohuella epoksipinnalla, jotta se sietäisi paremmin kosteutta ja viemärikaasuja. Tässä viemärityypissä ongelmaksi on muodostunut sen vääränlainen asennustapa. Valurautainen leikkauskohta on jätetty käsittelemättä ja kosteus on päässyt katkaisukohdasta epoksinpinnan alle.

- Kun epoksipintainen putki katkaistaan, sen pää ja reunat tulisi aina maalata tiiviiksi, jotta valurauta ei pääsisi kosketuksiin veden kanssa. Tästä on monesti joustettu, joten valurauta on lähtenyt leikkauskohdissa ruostumaan epoksipinnan alla, minkä vuoksi epoksipinta kupruilee ja irtoilee. Irtonaiset epoksipalat tukkivat viemärikanavan nopeasti, Ville Hyry kuvailee.

Näitä epoksipintaisia viemäriputkia asennetaan taloihin vielä tänäkin päivänä. Jo 20 vuotta vanhat viemärit ovat voineet tulla tiensä päähän, mikäli asennustyössä on aikoinaan hutiloitu. Ellei kiinteistön viemäreiden laadusta ole tarkkaa varmuutta, tai viemäreiden kunto epäilyttää, suosittelee Ville Hyry viemärikuvausta.

- Sillä pystytään paitsi havaitsemaan viemäriverkostossa mahdollisesti piileksivät viat, myös määrittelemään viemäreiden materiaali, kunto ja huollon tarve, Hyry perustelee.