Hyvinvointialue tiivistää toimitilojaan – tavoitteena tehostaa tilankäyttöä viidennes

Tiivistämisen ja uudelleenjärjestelyjen lisäksi hyvinvointialueen tavoitteena on nostaa käytössä olevien tilojen laatua. Tiloille tullaan myös asettamaan vastuullisuus- ja ympäristötavoitteita, kuten energiansäästötavoitteita. Tulevaisuuden toimitiloja suunniteltaessa etusijalle asetetaan kuitenkin palvelutuotannon ja palvelujen käyttäjien tarpeet.

- Tulevaisuuden tiloissa on tärkeintä, että ne ovat oikeassa paikassa ja lähellä palvelujen tarvitsijoita. Toimitilojen verkostoa tiivistämällä ja uudelleen järjestelemällä on kuitenkin mahdollista vähentää toimitilakustannuksia, arvioi kiinteistöjohtaja Petri Laurikka.

Toimitilaohjelman lisäksi on valmisteltu yksityiskohtaisempaa toimitilasuunnitelmaa, joka sovitetaan yhteen palveluverkosta tehtävien päätösten kanssa loppuvuodesta. Tilojen kuntoluokittelu jatkuu, sillä tähän mennessä vasta noin kolmasosalle tiloista on tehty tarkka kuntoluokittelu.

Konserni- ja toimitilajaosto käsittelee toimitilaohjelmaa 7.11. Aluehallituksessa sitä käsitellään 20.11. ja aluevaltuustossa 4.12.

Tilaa lähes kaksi neliötä jokaista pirkanmaalaista kohden

Pirkanmaan hyvinvointialueen on käytössä yhteensä lähes miljoona neliötä toimitilaa 748 kohteessa. Käytössä olevasta huonealasta noin 65 % on vuokratiloissa. Tilojen vuosittaisista kustannuksista noin 66 miljoonaa euroa syntyy omista tiloista ja 135 miljoonaa euroa vuokratiloista. Vuokratusta toimipisteistä kunnilta on vuokrattu 433 ja niiden kustannukset hyvinvointialueelle ovat noin 81 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueella on myös tyhjillään olevia tiloja, jotka ovat pääosin purkukuntoisia. Kaivannon ja Mäntän sairaaloiden lisäksi tyhjillään ovat Ylisen entinen kuntoutuskeskus sekä Tays Keskussairaalan C-osa, jossa oli aiemmin lastentautien tiloja. Vuodenvaihteessa tyhjilleen jää myös Pitkäniemen psykiatrinen sairaala Nokialla ja alueen jatkokehittäminen ja kaavoitus ovat käynnissä.

Hyvinvointialueen käytössä on myös kymmeniä sisäilmaongelmista kärsiviä tiloja. Pääsääntöisesti nämä ovat vuokrakohteita.