Finnlamellin hirsinen koulu tai päiväkoti nousee nopeasti ja kustannustehokkaasti

Finnlamelli on kehittänyt hirsisen oppimisympäristön, joka toimii käyttötarpeen mukaan niin kouluna kuin päiväkotinakin. Suunnittelun lähtökohtana on ollut tehdä terveellinen, ekologinen ja pedagogisesti toimiva oppimisympäristö, joka on tarvittaessa siirrettävä ja käyttötarpeen mukaan muunneltava.