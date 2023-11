Särkänniemen ja Nyssen yhteistyön pilotti: verkkokaupasta ostetut Joulurannekkeet sisältävät myös Nysse-matkat bussilla ja ratikalla

Särkänniemi ja Nysse ovat aloittaneet lippuyhteistyön, jonka tavoitteena on pienentää Särkänniemi-vierailujen hiilijalanjälkeä ja houkutella aiempaa isompi osa asiakkaista Särkänniemeen julkisia liikennevälineitä käyttäen.

Yhteistyössä ollaan nyt pilotointivaiheessa. Pilottina Koiramäen joulun verkkokaupasta ostetut Joulurannekkeet sisältävät tänä vuonna myös matkat Särkänniemeen ja takaisin Nyssen busseilla ja ratikoilla. Koiramäen joulua vietetään Särkänniemessä joulunalusviikonloppuina 25.11.2023 alkaen sekä 26.–27.12.2023.

”Olemme erittäin innoissamme yhteistyöstä, joka vie meitä lähemmäs tavoitetta, että tulevaisuudessa Särkänniemen rannekkeisiin sisältyisi aina joukkoliikenteen matkalippu. Automatkat Särkänniemeen ja takaisin muodostavat tällä hetkellä suurimman osan huvipuistopäivän hiilijalanjäljestä”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Ranneke tai lipputoimitusviesti toimii matkalippuna

Rannekkeisiin sisältyvä matkustusoikeus on voimassa kaikilla Nysse-alueen vyöhykkeillä aina kyseiseen Joulurannekkeeseen sidottuna tapahtumapäivänä klo 10.00 alkaen siihen asti, että Näsinneulan sulkeutumisesta on kulunut tunti. Tapahtumalauantaisin matkustusoikeus on voimassa sunnuntain puolelle klo 00.30 asti, sunnuntaisin klo 21.30 asti ja 26.–27.12.2023 klo 19.00 asti.

Edun saa kyseisen päivän Joulurannekkeella tai sähköpostiin tulleella Joulurannekkeen lipputoimitusviestillä, ja sen käyttäminen on helppoa: lipputoimitusviestissä tai rannekkeessa oleva QR-koodi leimataan suoraan bussin tai ratikan lippulaitteella. Matkustusoikeus tulee vahvistaa kaikilla matkoilla aina bussin tai ratikan kyytiin noustessa.

Etu koskee vain Särkänniemen verkkokaupasta ostettuja Joulurannekkeita, eli sitä ei voi hyödyntää Joululipulla eikä Särkänniemestä ostetulla Joulurannekkeella tai aiemmin vuoden aikana ostetulla Särkänniemi-rannekkeella.

”Tässä pilotointivaiheessa meidän ei ollut mahdollista yhdistää matkaetua aiemmin ostettuihin lippuihin. Vain verkkokaupan ostohetkellä päivään sidotut Joulurannekkeet kuuluvat edun piiriin”, Seppälä tarkentaa.

Nysse on jo aiemmin ollut mukana kehittämässä matkojen kestävyyttä esimerkiksi Nokia Arenan tapahtumissa vastaavantyyppisillä yhdistelmälipuilla.

”Olemme iloisia saadessamme pilotoida tapahtumalippua nyt Särkänniemen kanssa. Tapahtumalipun käyttö osaltaan mahdollistaa Särkänniemessä vieraileville helpon ja kestävän matkustamisen joulutapahtumiin – ilman pysäköintihuolia tietysti. Nyssen kyydissä pääsee Särkänniemeen sujuvasti niin Tampereen keskustasta kuin kauempaakin. Lähin bussipysäkki on pääporttien välittömässä läheisyydessä ja ratikkakin nyt vain kymmenen minuutin kävelymatkan päässä”, Nyssen joukkoliikennejohtaja Mika Periviita sanoo.

Koiramäen joulu 2023

Tapahtumapäivät:

la–su 25.–26.11.

la–su 2.–3.12.

la–su 9.–10.12.

la–su 16.–17.12.

ti–ke 26.–27.12.



Lipputuotteet: