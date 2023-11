Helsingin kaupunginvaltuusto keskusteli koululaisten turvallisuudesta, varautumisesta osaajapulaan sekä luonnon monimuotoisuudesta

Helsinkiläislasten ja -nuorten liikkuminen ja harrastaminen parantuneet mutta turvattomuuden kokemus yleistynyt 26.10.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Suuri osa helsinkiläislapsista ja -nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja kokee terveytensä hyväksi. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus on kasvanut ja aiempaa useammalla on jokin viikoittainen harrastus. Tyttöjen kokemat mielen hyvinvoinnin haasteet ovat kuitenkin aiempaa huolestuttavammalla tasolla ja kasvuympäristön turvattomuuden kokemuksia kasvattavat ilmiöt ovat lisääntyneet. Tiedot selviävät Kouluterveyskyselyn Helsingin tuloksia esittelevästä raportista.