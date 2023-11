VR lisää kierrätystä ja vähentää muovin käyttöä

VR seuraa junasta tulevien jätteiden määrää ja etsii aktiivisesti uusia tapoja, joilla junien jätteen kierrätystä voisi lisätä entisestään. Esimerkiksi ravintolavaunun tarjoilu- ja pakkausmateriaalit on vaihdettu ekologisempiin vaihtoehtoihin.



”Olemme ottaneet käyttöön kotimaiset kartonkipohjaiset kannet kahvikuppeihimme, mikä tarkoittaa vähintään 2,3 miljoonaa kartonkista kantta tämän vuoden aikana. Testaamme myös kartonkiastioiden käyttöä ruoka-annoksissa. Ravintolavaunun sämpylät ja leivonnaiset on pakattu Woodlyn biopohjaisiin pusseihin, jotka on tuotettu hiilineutraalisti. Kertakäyttöiset aterimet ovat puuta”, kertoo ravintolavaunun tuotepäällikkö Ari Lappalainen.



VR suosii kotimaisia raaka-aineita ja lisää vegaanituotteiden määrää



VR on jo pitkään suosinut kotimaisia raaka-aineita ja pientuottajia. Niiden lisäksi VR on lisännyt viime vuosina ravintolavaunun vegaanisten tuotteiden määrää kasvaneen kiinnostuksen ja kysynnän myötä. Tällä hetkellä niiden myynti on kuitenkin pienimuotoista, noin 18 % ravintolavaunun myynnistä.



”Tavoitteenamme on tarjota niin laadukkaita vegaanisia tuotteita, ettei niiden vegaanisuutta tarvitsisi edes erikseen korostaa. Tällä hetkellä ravintolavaunun vegaanisia tuotteita ovat sämpylä, salaatti, parsakaalipiirakka sekä pasta-annos, jossa on tomaattia ja pestoa. Marraskuussa valikoima kasvaa vegaanisella suklaamuffinilla ja muilla sesongin makeilla leivonnaisilla”, kertoo Lappalainen.



Monipuolistuvasta valikoimasta huolimatta monelle matkustajalle maistuu junamatkalla ravintolavaunun kestosuosikki eli lihapullat ja muusi. Lihapulla-annoksia myydään yli 80 000 vuodessa.