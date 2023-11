Koronavirustartuntojen määrä Keusoten alueella nousussa – Rokotukset käynnistyneet sujuvasti

Lokakuun aikana koronavirustartuntojen määrä Keusoten alueella on lähtenyt jyrkkään nousuun. Keusoten akuuttiosastoilla on koronapotilaita tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin koronapandemian aikana.

– Vielä elo-syyskuussa koronapotilailla on ollut käytössä alle 3 % Keusoten akuuttiosaston vuodepaikoista. Lokakuun aikana tartunnan saaneiden määrä on lisääntynyt, ja tällä hetkellä 22 %:lla osastojen potilaista eli yhteensä 58 potilaalla on koronavirustartunta, kertoo Paula Hiljanen, infektio- ja tartuntatautiyksikön tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Noin puolet tartunnan saaneista on hoidossa koronaviruksen takia, ja noin puolella tartunta ei ole hoidon ensisijainen syy. Koronatartuntoja esiintyy myös Keusoten kuntoutuskeskuksessa ja useissa asumispalveluyksiköissä.

Keusoten alueella on todettu jo influenssa A -tartuntoja, mutta tartuntojen määrä on toistaiseksi maltillinen. Influenssaepidempia ei ole vielä alkanut Suomessa, eikä siitä ole vielä selviä viitteitä Euroopassa.

Korona- ja influenssarokotukset ovat käynnistyneet sujuvasti

Korona- ja influenssarokotukset ovat käynnistyneet sujuvasti Keusoten rokotuspisteillä 23.10. alkaen. Ajanvaraus on ollut auki 4.10. alkaen, ja ajanvarauksia on tehty yhteensä reilu 20 000.

Rokotuksia on tarjolla Keusoten rokotuspisteillä vain ajanvarauksella.

– Suosittelemme ajanvarausta ensisijaisesti uuden sähköisen ajanvarauksemme kautta. Rokotuspisteillemme löytyy tällä hetkellä vapaita rokotusaikoja marras- ja joulukuulle. Hakuehdot vaikuttavat aikojen näkymiseen. Ellei järjestelmä näytä vapaita aikoja valitsemallesi rokotuspisteelle valitsemallesi päivälle, tarkista myös tulevat päivämäärät. Influenssarokotusajalla annamme myös koronarokotteen, jos kuulut kohderyhmään. Järjestelmässä kannattaa myös hakea aikoja määrittelemättä rokotuspistettä eli valitsemalla kaikki toimipisteet, jolloin näet ensimmäisenä vapaana olevat ajat koko Keusotessa, Hiljanen kertoo.