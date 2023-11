Mediatilaisuus 10.11.: Mitä tapahtuu yksinyrittäjyydelle? Mitä yksinyrittäjät odottavat päättäjiltä?

Työelämägallup: Yli viidennes suomalaisista harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä 1.11.2023 07:43:00 EET | Tiedote

Yli joka viides suomalainen on pohtinut yrittäjäksi lähtemistä viimeisen vuoden sisällä. Noin kolmasosalla on ollut viimeisen vuoden aikana yritysidea, Työelämägallup osoittaa. ”Suomessa on mainettaan enemmän yritysideoita. Nyt on raivattava kaikki esteet ideoiden toteuttamisen ja yrittäjäksi ryhtymisen tieltä”, koulutuspolitiikan asiantuntija Mikko Kinnunen Suomen Yrittäjistä sanoo.