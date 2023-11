PeeÄssän matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä liikennekaupan johtoryhmä 1.11.2023 alkaen

Aleksi Vuorinne PeeÄssälle majoitus- ja ravitsemiskaupan sekä liikennekaupan toimialajohtajaksi 29.8.2023 10:17:26 EEST | Tiedote

Osuuskauppa PeeÄssän uudeksi toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on valittu Aleksi Vuorinne. Aleksi siirtyy PeeÄssälle Etelä-Karjalan Osuuskaupasta, jossa hän toimii tällä hetkellä majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtajana. Toimialajohtajan tehtävä kiinnosti laajasti sekä S-ryhmän sisällä että ulkopuolella ja valintaa päästiin tekemään jopa yli 40 potentiaalisen ehdokkaan joukosta. On ilo saada Aleksi vahvistamaan PeeÄssän joukkuetta juuri nyt, kun lähdemme yhteiselle matkalle kohti parhaan elämän edelläkävijyyttä, kertoo PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila. Aleksilla on pitkä ravintola-alan kokemus. Aleksi aloitti uransa kaupparyhmässä vuonna 2008 Sokotelilla ja on sen jälkeen toiminut osuuskaupoissa eri tehtävissä. Hän aloittaa PeeÄssällä viimeistään maaliskuussa 2024. - PeeÄssä on upea osuuskauppa, ja olen todella iloinen ja innoissani päästessäni mukaan viemään tarinaa eteenpäin yhdessä uusien työkavereideni kanssa. PeeÄssän toimipaikkaverkosto on erinomaisessa ku