Kutsu medialle – Presidenttiehdokkaiden puolisot avaavat Uuden Ensikodin

Helsingin ensikoti ry:n käyttöön on valmistunut Helsinkiin Ensi-Kodin tielle sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakeskus, joka antaa vahvan tuen vauva- ja pikkulapsiperheille. Hankkeessa on saneerattu vuonna 1942 käyttöönotetut tilat ja rakennettu uutta tilaa kokonaismäärän ollessa noin 4000 neliötä.

Uudessa Ensikodissa toimintansa aloittaa marraskuussa neljä ympärivuorokautista osastoa, joissa on yhteensä 26 perhepaikkaa, ja kaksi avopalveluyksikköä. Uusi Ensikoti palvelee noin 500 vanhempaa ja lasta vuosittain. Talossa työskentelee noin 60 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Uuden Ensikodin toiminta-ajatuksena on: ”Uusi Ensikoti – terapeuttisen perhetyön osaamisyhteisö on lapsen oikeuksista ja perheen kunnioituksesta rakentuva hoivaava yhteisökuntoutuksen ympäristö, jossa yhdistyvät viimeisimpään tutkittuun tietoon perustuva ammatillinen osaaminen ja eettisesti kestävä, ihmisarvoa kannatteleva toiminta. Uusi Ensikoti on johtavia terapeuttisen vauva- ja pikkulapsiperhetyön osaamisyhteisöjä maailmassa.”

Kutsu avajaistapahtumaan

Uusi Ensikoti avataan lauantaina 11.11.2023 klo 11 (Lemunkuja 3, keskiosa, lipputangon kohta). Uuden Ensikodin avaavat yhdessä Helsingin ensikoti ry:n kokemusasiantuntijoiden kanssa presidenttiehdokkaiden Mika Aaltola, Pekka Haavisto, Olli Rehn ja Alexander Stubb puolisot, jotka tutustuvat Uuden Ensikodin toimintaan.

Tilaisuus on tiedotusvälineille avoin ja tiedotusvälineiden edustajat voivat kiertää puolisoiden mukana Uudessa Ensikodissa. Puolisoiden kierros päättyy noin klo 12.15. Tilaisuudessa kuvaaminen on sallittua. Uuden Ensikodin avoimet ovet ovat klo 14 asti.

Tiedotusvälineitä pyydetään ilmoittautumaan viimeistään torstaina 9.11.2023 osoitteeseen toimisto@helsinginensikoti.fi

Tiedote Uuden Ensikodin avauksesta tulossa maanantaina 6.11., lisätietoja myös toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, 044 749 8629.