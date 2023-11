Kanta-Hämeessä jopa 70 kestävän liikkumisen matkaketjua

Järvenpään ja Vantaan pyöräilyopastusurakat valmistuneet 27.10.2023 13:20:00 EEST | Tiedote

ELY-keskus on toteuttanut kesäkauden 2023 aikana pyöräilyopastusta maanteiden varsille Järvenpäässä ja Vantaalla. Opasteiden asennukset ja viimeistelytyöt on saatu syksyn aikana maanteiden osalta viimeisteltyä ja urakat päätökseen. ELY-keskuksen toteuttamat opasteet täydentävät kaupunkien katuverkon opastusta. Opastettavilla reiteillä on huomioitu tärkeimmät kohteet kaupunkien sisällä kuten eräät virkistyskohteet sekä rautatieasemat. Lisäksi opastuksessa on huomioitu reitit naapurikuntien isoimpiin keskuksiin. Opasteet parantavat osaltaan pyöräilyinfran laatutasoa ja tuovat myös esille eri kulkumuotojen käyttötarvetta liikenneympäristössä.