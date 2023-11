”Nyt olen jo toisessa työpaikassani” – Mimmit koodaa -ohjelma tarjonnut työpolun jo 1000 naiselle: ”Olemme kumonneet myytin”

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 3.11.2023 klo 09.15

Uunituore, laaja tutkimus Mimmit koodaa -ohjelman vaikutuksista kertoo huikeista tuloksista. Konkreettisinta hyötyä ohjelma on tuottanut tarjoamalla naisille polun ohjelmistoalan töihin. Mikä hienointa, yli 10 % prosenttia ohjelmaan osallistuvista naisista on työllistynyt ohjelmistoalalle.

”Olemme tienneet tekevämme oikeita asioita, mutta tällainen läpimurto on silti yllätys. Yli tuhat ohjelmistoalalle työllistynyttä naista on häikäisevä tulos, josta kiitos kuuluu tietenkin ennen kaikkea yli 10 000 mahtavan, aktiivisen naisen yhteisölle. Me olemme kiitollisia, että hienolla yhteistyöllä ohjelmistoyritysten ja lukuisien kumppanien kanssa olemme voineet rakentaa naisille sellaisia polkuja, että haaveista on kovalla työllä tullut totta”, summaa ohjelman vetäjä Milja Köpsi.

Tutkimukseen saatiin yli 500 vastausta, joten otos on poikkeuksellisen kattava ja tulokset luotettavia. Mimmit koodaa -naisten avoimista vastauksista tutkimukseen löytyy runsaasti omakohtaisia läpimurtoja suoraan ohjelmasta saadun tuen seurauksina.

”Nyt olen jo toisessa työpaikassani”; ”Sain kesän harjoittelun jälkeen lisäksi vakituisen sopimuksen todella hyvästä yrityksestä”; ”En olisi 3 vuotta sitten alan opiskelua aloittaessani uskonut, että alalle näin pian jo työllistyisin”; ”Kiitos Mimmit koodaa! Teidän ansiosta uskalsin 1,5 vuotta sitten vaihtaa alaa it-alalle enkä ole katunut päivääkään”; ”Mimmit koodaa tapahtumassa 2022 keväällä tapasin erään yrityksen rekryhenkilön… aloitan ensi viikolla! Aivan uskomatonta!” Ja niin edelleen.

”Nämä tulokset täytyy skaalata”

Mimmit koodaa -ohjelmaa johtavan Software Finland ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha pitää uunituoreita tuloksia häikäisevinä ei vain ohjelmistoalan vaan koko Suomen näkökulmasta.

”Lähdimme murtamaan haitallista ja eettisesti kestämätöntä mielikuvaa ohjelmistoalasta miesten linnakkeena. Tämä mielikuva on ollut vahingollinen tulppa sekä alallemme että koko Suomelle, joka kärsii valtavasta osaajapulasta. Muutos on ollut ravisuttava! Naiset ovat nyt todella pääsemässä Mimmit koodaa -ohjelman vauhtiin ohjelmistoalalla. Yksi kymmenestä osallistujastamme on työllistynyt alalle! Kiitollisina lähdemme tästä jatkamaan”, lupaa Roiha.

Ohjelman osallistujia laajasti tunteva Köpsi näkee ilon keskelläkin haasteiden laajuuden.

”Näemme nyt sekä menestyksen että kuinka paljon vielä onkaan tehtävää. Konkreettiset teot tasa-arvon edistämiseksi tuottavat tulosta, niitä vain tarvitaan lisää. Teknologiateollisuuden arvion mukaan teknologian pariin tarvittaisiin yli 13 000 uutta osaajaa vuosittain. Naisille pitää olla sekä vetovoimaa että pitovoimaa. Mielikuvaa miesten alastakaan ei ole vielä tarpeeksi rikottu. Tarvitaan myös keskustelua muistakin tasa-arvoon liittyvistä ongelmista kuten sukupuolittunut johtajuus, innostus yrittäjyyteen ja mahdollisuus innovoida”, listaa Köpsi tekemisen määrää.

Roiha toivoo, että tulokset avaisivat nyt silmät kaikkialla Suomessa.

”Olemme kumonneet myytin, ettei teknologia kiinnosta naisia. Nyt tarvitaan lisää panostuksia sekä ohjelmistoyrityksiltä että koko yhteiskunnalta. Nämä tulokset täytyy skaalata!”, lataa Roiha.

Milja Köpsi ja Sonja Hyrynsalmi, nuorempi tutkija LUT University of Technology purkavat tutkimuksen tuloksia perjantaina Mimmit koodaa -virtuaalitapahtumassa 3.11. klo 11.45. Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta!

Lisätiedot:

Milja Köpsi, Mimmit koodaa-ohjelma, vetäjä, 040 152 5154, milja@mimmitkoodaa.fi

Rasmus Roiha, Sofware Finland ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi