Lasten kulttuurikeskus Aurora mukana Lapsen oikeuksien viikon yhteisprojektissa

Pääkaupunkiseudun lastenkulttuuritoimijat järjestävät ensimmäistä kertaa yhdessä projektin, minkä aikana lasten ääni pyritään samaan kuuluviin eri puolilla pääkaupunkiseutua. Ajatuksena on tuoda esille lasten tulevaisuudentoiveita ja hyvinvointiin liittyviä ajatuksia. Vuoden 2023 Lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus hyvinvointiin.

Lapset ovat kirjoittaneet syksyn aikana runoja, tarinoita ja ajatuksia lasten hyvinvoinnista. Nämä tekstit tulevat kaikkien kuultaviksi Lapsen oikeuksien viikolla pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa sekä kaupunkien tiloissa, esimerkiksi kulttuuritaloissa ja kirjastoissa.

Lasten tarinat -ääniteos on toteutettu yhteistyössä pääkaupunkiseudun lastenkulttuurikeskusten ja kumppanitoimijoiden kanssa. Mukana ensimmäistä kertaa järjestettävässä projektissa ovat Lasten kulttuurikeskus Aurora Espoossa, Helsingin Annantalo, Vantaan Lastenkulttuurikeskukset Pessi, Toteemi ja Pyykkitupa sekä Vantaan Sanataidekoulu ja Sydkustens ordkonstskola.



Ääniteoksen lisäksi kyseiset lastenkulttuurikeskukset koordinoivat kaupungeissaan lipunnoston Lapsen oikeuksien päivän aamuna 20.11. Espoossa ohjelmallisen lipunnoston suorittavat Teatteri Hevosenkengän satumaiset hahmot Lasten kulttuurikeskus Auroran pihamaalla Järvenperässä, Kulttuuriaukiolla Tapiolassa ja Leppävaarassa Sellosalin edustalla.



–Tämä yhteistyö on konkreettinen esimerkki siitä, että haluamme saada lapset kuulumaan ja näkymään kaupungissa ja antamaan tilaa näille tulevaisuuden kulttuurin käyttäjille uusin tavoin. Tämä teemaviikko on yksi hieno keino toteuttaa tätä ajatusta, kertoo lastenkulttuurikoordinaattori Johanna Kallioaho.



Lapsen oikeuksien viikolla 20. –26.11.2023 on tarjolla myös runsaasti lastenkulttuuriohjelmaa eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tapahtumat löytyvät kaupunkien tapahtumakalentereista.