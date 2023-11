Kutsu medialle: SDP:n puoluevaltuuston syyskokous 18.–19.11.

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Sosiaaliturvasta leikkaaminen johtaa kurjistumisen kierteeseen 17.10.2023 13:17:08 EEST | Tiedote

- Hallitus tuo tänään eduskunnalle käsiteltäväksi liudan lakiesityksiä, joilla heikennetään työttömyysturvaa. Leikkausten tavoitteena on ”kannustaa” ihmisiä vastaanottamaan työtä. Kun on pakko ottaa vastaan työtä, on palkkakin usein minimitasoa. Tämä taas lisää tarvetta juuri sille sosiaaliturvalle, josta hallitus on leikkaamassa. Noidan kehä on valmis, sanoo kansanedustaja Niina Malm vakavana.