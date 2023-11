Elon Muskin rikastumisoppeja kirjana

Elon Muskin miljardöörikoulun avulla voit seurata Muskin jalanjälkiä keskikokoisen valtion mittaiseen omaisuuteen vain 30 päivässä. Kirja kattaa koko polun ensimmäisen startup-yrityksen perustamisesta Marsin ylijumalkeisariksi. Inspiraationa toimivat Muskin lisäksi Jeff Bezos ja Mark Zuckerberg.

Miljardööriksi tulemista on alettu pitää jollain tapaa ”elitistisenä”, ”pois sulkevana” tai ”saavuttamattomana” asiana, mutta moinen näkemys ei voisi olla kauempana totuudesta. Jos vietämme aikaa miljardöörien seurassa – esimerkiksi heidän yksityissuihkukoneissaan tai kun heihin ollaan siirtämässä verta nuorelta luovuttajalta – huomaamme, että he ovat aivan samanlaisia kuin me muutkin. Ainoa ero on se, että he ovat paiskineettöitä kovemmin ja älykkäämmin.

Teknologiamiljardöörien elämä on tätä nykyä julkista. Kuka tahansa pystyy ottamaan mallia heistä ja yltämään samaan kuin he – ja ellei pysty, syyttäköön vain itseään. Itse asiassa menisimmevielä pitemmälle: miljardöörit jos ketkä pelastavat maailman, joten jos et ole rikas tai edes päättäväisesti pyri rikkaaksi, et ole hyvä ihminen.

Me Miljardöörikoulussa uskomme, että jokaisen tulisi keskittyä rakentamaan henkilökohtaista omaisuuspohjaansa kaikkia mahdollisia keinoja hyödyntäen. Myönnettäköön, että tielläsi varakkuuteen joudut ehkä kehittämään helvetillisen tekoälyn tai tuhoamaan ympäristöä ja pahentamaan ilmastonmuutosta, mutta ainoastaan käärimiesi rahojen turvin voit myös toivoa ratkaisevasi ne hirvittävät ongelmat, jotka olet synnyttänyt.

Jos siis haluat tulla miljardööriksi, kaikkein rikastuttavinta mitä saatamme kuvitella on se, että me opetamme sinua.

Satiirisen kirjan kirjoittaja Rob Sears on kirjoittanut aiemmin kirjat Vladimir Putinista, Donald Trumpista ja Kim Jong-unista. Donald Trumpin kauneimmat runot on Aula & Co:n huumorikirjojen bestseller vuodesta toiseen. Oivaltava suomennos on Raimo Salmisen.

Rob Sears: Elon Muskin miljardöörikoulu